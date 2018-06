Meine Utopie des Jahres: Die Seilbahn

Warum wir in Hamburg ruhig mal Gipfelstürmer sein könnten

Also, ich hätte sie gerne gehabt, diese Seilbahn. So aus ganz egoistischen Gründen. Weil man als im Süden Geborene immer ein bisschen die Berge vermisst. Das dicht an dicht gedrängte Stehen in einer Seilbahngondel hätte mir auch in Hamburg vorschaukeln können, es gäbe welche. Eine Art Notfallmedizin gegen Bergweh. Und eigentlich ist dieser Hang zwischen Millerntorplatz und Landungsbrücken, über den die Seilbahn geschwebt wäre, für norddeutsche Verhältnisse schon fast ein Gebirge, die hanseatische Schweiz.

Außerdem hätte ich mich beim Über-die-Elbe-Gondeln als Retterin einer darbenden Seilbahnbranche fühlen können: Es gibt nur noch zwei Unternehmen weltweit. Außer in Sotschi und La Paz wollte zuletzt kaum noch jemand eine Seilbahn bauen. Und dort auch nur, weil Wladimir Putin und Evo Morales das Wort Bürgerbeteiligung nicht kennen.

Die Hamburger kennen es umso besser. Sie wollen und dürfen bei ziemlich vielen Dingen in dieser Stadt mitreden. Deshalb bleibt die Seilbahn ein Wunschgebilde, im Bezirk Mitte gab es nicht genug Seilbahnliebhaber – und damit keine Seilbahn. Das Wort Utopie steht aber auch für eine ideale, derzeit nicht realisierbare Gesellschaft. Derzeit. Deshalb hoffe ich einfach weiter. Auf ein Gemeinwesen, das sich aufschwingt – über die Konventionen der Stadt.

HANNA GRABBE



Mein Held des Jahres: Heiko Westermann



Warum gerade ein Verlierer ein richtiger Sportsfreund sein kann

Ende Oktober stand Heiko Westermann, Innenverteidiger des HSV, nach einem Spiel gegen Bayern München vor dem Mikrofon. Der HSV hatte das Spiel 1 : 3 verloren. Heiko Westermann hatte in der sechsten Minute einen katastrophalen Fehlpass gespielt. Er stand da, kratzte sich am Kopf und sagte: "So etwas ist mir noch nie passiert." Klar, dachten die HSV-Fans: "noch nie passiert". Aber dass das runde Ding der Ball ist, das weißt du schon, oder?

Als ich anfing, über den HSV zu schreiben, spielte der Club die schlimmste Saison seiner Geschichte. Es war nicht verdient, dass er in der ersten Liga blieb. Aber ich freute mich. Das Einzige, was den Abstieg erträglich gemacht hätte, wäre das Derby gegen St. Pauli gewesen. Dann wurde der HSV zur AG. Die AG bekam eine neue Führung. Die neue Führung stellte eine neue Mannschaft zusammen. Alles änderte sich. Heiko Westermann blieb. Und mit ihm das Gegurke.

Ich mag Heiko Westermann. Er gibt immer alles, auch wenn es am Ende selten reicht. Ich mag ihn aber vor allem, weil er ausspricht, was andere verschweigen. Im Frühjahr, nach dem rettenden Spiel in Fürth, stand Westermann vor dem Mikrofon, völlig ausgelaugt. Er sagte: "Noch so eine Saison ertrage ich nicht." Stimmt. Die HSV-Fans auch nicht. Deshalb fürs neue Jahr eine Bitte: Strengt euch alle an wie der Heiko. Dann wird’s auch was mit dem Klassenerhalt.

KILIAN TROTIER