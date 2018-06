Vor 35 Jahren erschienen die ersten Portugal Reisetips. Sie standen in keinem Buchladenregal und auf keinem Flughafen, sie waren nur "erhältlich über Michael Müller, 8553 Ebermannstadt, Mühlenstraße 8, gegen Voreinsendung eines Schecks über 11,50 DM". Das Buch bestand aus 132 dicht und politisch korrekt beschriebenen Seiten über ein Land, das durch die sogenannte Nelkenrevolution gerade von der Diktatur befreit worden und deshalb zum Reiseziel vieler deutscher Studenten geworden war. Seitdem sind im Michael Müller Verlag 225 Reisebücher erschienen, und der legendäre Portugal-Reiseführer von 1979 bringt es in seiner 21. Auflage auf die erstaunliche Stärke von 816 immer noch dicht bedruckten Seiten. Widmete sich die Erstausgabe noch auf einer schmalen Seite dem berühmten Balzgesang des Fado und kommentierte ihn mit der Karikatur einer heulenden Katze, so wird heute über die portugiesische Musik ganz allgemein bis hin zur Rockmusik berichtet. Und waren es früher ein paar Zeltplätze mit Abstellmöglichkeiten für VW-Busse und kleine Pensionen, die als "Übernachtungsmöglichkeiten" angeboten wurden, so sind es heute seitenweise Hotels. Doch die Ausgabe Nummer 21 wäre kein echter Müller, wenn sie nicht noch immer echte Tipps enthielte. So empfiehlt Müller nach wie vor gerne Privatquartiere, nach denen man in Cafés und Kneipen fragen soll, und statt des feinen Restaurants beschreibt er lieber eine der einfachen Tascas, in die man auch heute noch den eigenen Fisch mitbringen kann. Wie immer bei Müller geht es auch in diesem vielseitigen Schmöker sehr geordnet und ausführlich zu. Auf seiner Route von Norden nach Süden hat der Reiseführer, scheint es, keine noch so kleine Ortschaft, keinen Markt, keinen Strand und keinen Hügel unerwähnt gelassen.