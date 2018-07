Eigentlich ist die Sachlage glasklar: Bundesrat Johann Schneider-Ammann und Nationalrätin Margret Kiener-Nellen haben ganz legal Steuern optimiert. Trotzdem wurden die beiden im bald vergangenen Jahr massiv kritisiert. Was war passiert? Die Firma Ammann hatte mittels ausländischer Tochtergesellschaften die beste Steuerlösung für ihre internationalen Geschäfte gesucht. Um keine Fehler zu begehen, auch in Anbetracht des heutigen Wirrwarrs in den Steuergesetzen, hatte die Firma seinerzeit bei den Steuerbehörden ein sogenanntes Ruling beantragt – und dazu im Voraus grünes Licht bekommen. Die Nationalrätin ihrerseits konnte ungeachtet eines Vermögens von 12 Millionen Franken sowie ihrer Arbeit als Anwältin und Parlamentarierin ein Einkommen von null ausweisen – ganz legal, dank einer gesetzlich vorgesehenen Abzugsmöglichkeit.

Schneider-Ammann und Kiener-Nellen: zwei Fälle, bei denen das Gesetz korrekt angewendet und respektiert worden ist. Aber das wollen viele nicht akzeptieren und sind schockiert. Mich dagegen schockiert die verquere Idee, dass Schneider-Ammann unter Einhaltung aller Gesetze nicht die Interessen seiner Firma hätte schützen sollen. Als Firmenchef war das seine Pflicht. Und mich schockiert auch, dass Frau Kiener-Nellen offenbar masochistische Neigungen hätte haben sollen, indem sie dem Staat mehr Steuern zahlt, als sie ihm schuldet.

Es ist doch so: Der Staat erlässt durch das Parlament die Gesetze, die er durch die Verwaltung anwendet. Genügt das etwa nicht? Sollte ich mich als Bürger und Steuerzahler verpflichten, die Gesetze zu meinen Ungunstenzu interpretieren und anzuwenden?

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Die Gesetze, insbesondere die Steuergesetze, sind ein Dschungel von teilweise inkohärenten Artikeln, die oft das Resultat von Interessenskämpfen und Kuhhändeln während der Parlamentsverhandlungen sind. Das führt teilweise zu perversen Resultaten. Aber weder steht es mir zu, noch habe ich die Macht als Bürger, die einzelnen Vorschriften zu ändern, und noch dazu zu meinen Ungunsten.

Und was ist mit der Moral? Ein so delikates und zu oft und leicht ausgesprochenes Wort verdient Vorsicht. Verwechseln wir nicht zwei Begriffe: Recht und Moral. Das Recht hält fest, was gestattet und was unzulässig ist. Damit erlaubt und sichert es das Zusammenleben. In einer offenen und pluralistischen Gesellschaft erfüllen die juristischen Verpflichtungen aber nicht immer die Anforderungen der Moral. Diese können viel strenger sein und dem Individuum mehr Opfer abverlangen. Aber niemand kann von Politikern erwarten, dass sie im Sinne einer undefinierten Moral handeln.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT No 1 vom 30.12.2014. Sie finden die Schweiz-Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Hier ko\u0308nnen Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

Grundsätzlich können wir doch damit zufrieden sein, dass unsere Politiker die Gesetze voll respektieren. Das ist in anderen europäischen Staaten nicht selbstverständlich. Manche Menschen maßen sich aber an, Gebieter der Moral zu sein.

Ich frage mich: Wer ist befugt, zu entscheiden, ob ein Gesetz nicht gemäß Wortlaut anzuwenden ist? Ein solches Vorgehen wäre schon an sich einzigartig. Zudem untergräbt es die Rechtssicherheit. Ersetzt etwa die Empörung den Gesetzestext und bestimmt die Art der Anwendung?

All dessen ungeachtet liegt der Fall von Frau Kiener-Nellen trotzdem anders. Denn die Berner SP-Nationalrätin war im Komitee für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung und hat die Steueroptimierungen der Firma Ammann kritisiert. Ihr eigenes Vorgehen hat sie mit der abstrusen Behauptung verteidigt, dass ihr Fall weniger gravierend sei als der von Bundesrat Schneider-Ammann. Das wiederum hat weder mit Gesetz noch mit Moral etwas zu tun, sondern mit Haltung und Stil. Beides sind leider aussterbende Tugenden.