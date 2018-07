Wann ist ein Dorf in Angeln ein neues Zuhause für eine Familie aus Syrien? Sie hatten viel Anfangsglück in Deutschland, glauben diese Flüchtlinge (ihre Namen sollen nicht genannt werden, sie fürchten Repressionen gegen Verwandte daheim), denn sie landeten an einem Ort, der sie wirklich willkommen hieß. Brodersby an der Schlei, gut 500 Einwohner, hat zum ersten Mal seit Kriegsende Flüchtlinge aufgenommen, und es gibt Leute dort, die freuen sich darüber. Hilke Hansen-Schulz nennt die fünf Neubürger schlicht "Unsere". Die 45-Jährige hat sich als ehrenamtliche Flüchtlingslotsin gemeldet, wie viele andere Deutsche auch. "Unsere", erinnert sich Hansen-Schulz an den vergangenen Januar, "kamen mitten in der Nacht, direkt vom Hamburger Flughafen." Schnell noch Milch und Tee organisiert, den Kühlschrank mit Essen gefüllt, Blumen auf den Tisch und Kerzen, "damit sie das auch ein büsch’n gemütlich haben". In ihrer alten Heimat nahe Damaskus lebte die Unternehmerfamilie in einer Villa. Für alles, was ihnen Brodersby bietet, sind sie dankbar. Aber gemütlich, nein, gemütlich ist das Leben hier nicht. Es ist eine Mischung aus neuer Freundschaft und tiefem Frust, aus Wärme und Tränen. Studieren, arbeiten, etwas beitragen, das würden sie lieber heute als morgen, aber die neue Sprache, der Schlüssel zu allem, dreht sich noch schwer. Deutschland zur neuen Heimat werden zu lassen, das merken sie immer mehr, ist eine Lebensaufgabe. Mindestens.