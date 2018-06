Wenn man an Menschen denkt, die im Zweiten Weltkrieg schon erwachsen waren, erinnert man sich besonders an ihre Entschlossenheit, ein stinknormales Leben zu führen. Trotz allem, was sie erlebt haben. Die Generation ihrer Kinder nahm ihnen das übel, weil sie dabei so viel verschwiegen und verdrängten. Die nachgeborene Generation versteht es kaum noch, weil es heute eher darum geht, ein einzigartiges Leben zu führen. Die Leute des 20. Jahrhunderts schienen hingegen darüber enttäuscht zu sein, dass die außergewöhnlichen Umstände ihrer Zeit sie um ihre Gewöhnlichkeit betrogen hatten, so hartnäckig hielten sie am Normalen fest. Wahrscheinlich fühlt sich so "überleben" an.

Wenn man sich die jüngsten Geschichtsfilme im Fernsehen ansieht, sucht man manchmal nach diesem Gefühl. Mehrteiler, die die Erinnerung der Nation an ihre jüngere Vergangenheit auffrischen sollen, gehören zur deutschen Gedenk-Folklore: Unsere Mütter, unsere Väter (2013), Die Flucht (2007), Die Luftbrücke (2005). Aber je länger die Zeiten vorbei sind, von denen da erzählt wird, umso weniger geht es darum, wie die Leute gelebt haben. Und umso mehr wird das Leben der handelnden Figuren zum Mittel, historische Begebenheiten zu illustrieren. Ein Vorwurf, den man zum Beispiel Edgar Reitz’ Serie Heimat nicht machen konnte. Es ist also kein grundsätzliches Problem fiktionaler Geschichtsfilme. Eher ein Erbe der Geständnisexzesse, die Guido Knopp im deutschen Fernsehen veranstaltet hat, in Dokumentarformaten, die Zeitzeugen zu Repräsentanten der Ereignisse machten, die sie erlebt hatten.

Anfang Januar läuft jetzt im ZDF der dreiteilige Film Tannbach über ein Dorf an der Grenze zwischen den amerikanisch und russisch besetzten Sektoren. Der erste Teil erzählt vom Kriegsende, der zweite von Enteignung und Bodenreform, der dritte von der Teilung Deutschlands, deren neue Grenze mitten durch das Dorf geht. Das wird am Beispiel des Schicksals mehrerer Familien gezeigt, die in Tannbach wohnen. Die Charaktere sind sorgfältig ausgedacht, es werden keine Klischees bemüht, wie man sie an Die Flucht kritisiert hat, sondern einigermaßen widersprüchliche Figuren gezeigt, wofür zuletzt Unsere Mütter, unsere Väter gelobt und preisgekrönt wurde. Die Menschen glänzen auch nicht rosig wie heutige Stars, man nimmt ihren grauen, ausgezehrten Gesichtern ab, dass sie gerade Krieg und Hunger erlebt haben.

Doch auch Tannbach gönnt seinen Figuren keine Atempause, mit jeder Szene muss Geschichte gemacht werden. Jede Einstellung zeigt etwas Bedeutungsvolles, das banale Weiterleben sortiert die Dramaturgie aus. Hier und da scheint es auf, aber man müsste es stärker spüren, um begreifen zu können, wie die guten Menschen von Tannbach so unschuldig von einer Diktatur in die nächste treiben. Denn das ist das Thema der drei Filme.

Das Kriegsende spült die ausgebombte Familie Erler, eine Schneiderin und ihre Söhne auf den Hof der Familie von Striesow. Der junge Friedrich, gespielt von Jonas Nay, und die Tochter des Gutsbesitzers, Anna (Henriette Confurius), verlieben sich. Beide wollen nur den Krieg und die Nazis hinter sich lassen und stürmen direkt in das neue, kommunistische Regime, das eine gefährliche Grenze nicht nur durch Deutschland und Tannbach zieht, sondern auch zwischen den Liebenden aufreißt.

Die von Striesows werden enteignet, Friedrich bekommt ein Stück Land. Weil er gute Beziehungen hat, kann er Anna heiraten und verhindern, dass sie deportiert wird. Sie lebt also mit ihm als Kleinbäuerin auf dem Land ihrer Familie. Außer ihr kann noch eine Nachbarsfamilie der Umsiedelung entgehen. Man sieht Alexander Held, der schon in Sophie Scholl den Polizisten spielte, der Sophie ein Geständnis abpresst, als opportunistischen Bauern Schober. Eine unvermeidliche Figur: der schmierige Altnazi, der unter allen Regimes irgendwie durchkommt.

Die Filme sind nicht arm an Standardsituationen des deutschen Geschichtsfernsehens. Verblendete Pimpfe sehen nicht ein, dass der Krieg verloren ist, und machen sich im letzten Augenblick schuldig. Russische Besatzer fressen den besiegten Deutschen den Schinken weg. Ein gemütlicher Kommunist mit warmen Augen (Ronald Zehrfeld) verspricht: "Wir bauen ein neues Deutschland auf."

Man hat das Gefühl, das schon sehr oft gesehen zu haben. Ihr Hang zu solchen Tributen ans Genregedächtnis wird deutsche Fernsehproduktionen immer hinter amerikanischen Serien zurückbleiben lassen, deren epische Qualitäten sie offenkundig anstreben. Das Ende des dritten Tannbach-Teils ist offen, sodass mit weiteren Folgen zu rechnen ist.

Und eher am Rande gibt es da dann doch Momente, in denen mehr als das imaginäre Denkmal zu sehen ist, das man der deutschen Vergangenheit durch solche Filme errichtet. Etwa wenn man in das erstarrte Gesicht von Heiner Lauterbach sieht, der als Graf von Striesow, Kriegsverbrecher, Deserteur, Kriegsgefangener nach Hause kommt und sein Land enteignet findet. Seine Tochter, jetzt Frau Erler, wohnt auf einem kleinen Bauernhof, und in ihrer Küche entdeckt er Reste seines einstigen Hausstandes. "Wie kommt unser Teller hierher?", fragt er. "Wir gehen. Jetzt sofort! Und pack diesen Teller wieder ein." Seine herrische Begriffsstutzigkeit versetzt einen doch noch einmal in das trotzige Gefühl des Weiterlebens, das sich mehr und mehr verliert, je länger das 20. Jahrhundert vorbei ist.