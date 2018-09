Im Schweizer Fernsehen gibt es eine Sendung, die Sternstunde heißt. Hier werden gelehrte Menschen fachkundig befragt. Die Stunde reicht halbwegs, um sich von einer Person und ihren Auffassungen ein Bild zu machen. Das Persönliche darf man nicht überschätzen, aber das ist kein Grund, es zu unterschätzen. Der unaufdringliche, nicht auf Pointen angewiesene Humor von Eva Illouz zum Beispiel hat Anteil an der Intelligenz ihrer Bücher. Eines dieser Bücher heißt Warum Liebe wehtut, und im Gegensatz zur vorherrschenden Vulgärpsychologie weist die Soziologin darauf hin, dass der Liebesschmerz nicht unbedingt auf persönlichem Versagen beruht, sondern dass er von sozialen Bedingungen verursacht werden kann, die auch die besten Psychotherapeuten nicht außer Kraft setzen können.

In einer Sternstunde fragte Barbara Bleisch Eva Illouz, ob es bei all dem Liebeselend nicht besser wäre, gleich allein zu bleiben. Die Soziologin antwortete mit einem Hinweis auf einen dritten Weg, nämlich auf den der Freundschaft. Freunde, so Illouz, würden immer wichtiger werden, um uns zu zeigen, wer wir sind. Aber anders als für die Liebe gebe es für die Freundschaft keine Hollywood-Industrie, die uns das passende Verhalten einprägen könnte. Freundschaft scheine weniger wichtig zu sein, weil wir keine gemeinhin akzeptierten kulturellen Darstellungen von ihr hätten. "Aber ich denke", sagte Eva Illouz, "Freunde helfen uns, besser zu leben."

Just zu diesem Jahreswechsel erschien auch eines der kleinen Bücher des derzeit berühmtesten deutschen Glücksphilosophen, Wilhelm Schmid. Der Autor ist ein Meister der komplizierten Vereinfachung. Einer seiner Gedanken lautet, dass die Freundschaft ein Ausgleich, wenn nicht sogar ein hoffnungsvoller Gegner der "Dominanz funktionaler Beziehungen" ist, die unser Alltagsleben ausmachen. Die Utopie dabei sei, dass "die moderne Gesellschaft etwas freundlicher werden kann, indem einzelne Menschen in ihrem Leben selbst mehr Gewicht auf Freundschaft legen".

Es besteht meines Erachtens die Gefahr, dass man die Idee der "wahren Freundschaft" instrumentalisiert, um die Schäden wettzumachen, die einem die Liebe oder die sozialdarwinistische Gesellschaft zufügen. Der Liebe zu entsagen, weil sie wehtut oder weil sie und die Begierde das Hirn lahmlegen, ist ein uralter Vorschlag. Zu diesem Repertoire gehört es, anstelle der gefährlichen Emotionen die Freundschaft zu pflegen, weil sie ja eher cool ist und kaum Überhitzungen verursacht.

Den Gedanken der "wahren Freundschaft" bringt Schmid mit Aristoteles vor. Dieser unterschied die Lust-, also die Spaßfreundschaft von der Nutzenfreundschaft, im Grunde komplizierte, aber leicht lebbare Varianten, gegen die die "wahre Freundschaft" einfach zu benennen, aber schwer zu leben ist: "Wahre Freundschaft trägt ihren Zweck in sich selbst: Den Anderen einfach nur zu mögen und gerne mit ihm zusammen zu sein."