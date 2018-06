Oliver Maria Schmitt hat kürzlich in der FAZ vorgeschlagen, dieses Jahr einfach zu überspringen und sich unverzüglich ins Jahr 2016 zu begeben. In der Tat sind die Auspizien nicht besonders rosig, und der Vorschlag verdient ernsthafte Erwägung, die jedoch angesichts der Tatsache, dass 2015 schon etwas angeknabbert ist, rasch zu einem Schluss führen sollte. Es ist nun leider völlig unklar, ob 2016 ein besseres Jahr zu werden verspräche. Das Problem der Zukunft besteht generell darin, dass man nicht weiß, was sie bringt. Die Staatsmänner und Generäle früherer Zeit haben deshalb Astrologen zurate gezogen. So ließ sich etwa Wallenstein von Johannes Kepler die Zukunft vorhersagen. Leider genießt die Sterndeutung keinen guten Ruf mehr, obwohl doch die Heiligen Drei Könige, die eben wieder unterwegs gewesen sind, ziemlich gute Sterndeuter waren und den Stern von Betlehem rechtzeitig erkannt haben. Dass er schließlich über einem Stall stoppte, wird sie dann doch überrascht haben.

In Ermangelung guter Sterndeuter sind wir vermutlich besser beraten, uns gar nicht erst auf die Zukunft einzulassen, also nicht in Richtung 2016 zu marschieren, sondern zurück in die Vergangenheit. Doch wohin genau? Da wird nun ein jeder woanders hinwollen. Der eine würde gern das Jahr seiner ersten Liebe aufsuchen, der andere das Jahr seiner geglückten Scheidung, der Dritte den Abschied von den Eltern, der Vierte den ersten Kopfsprung und so fort.

Wer an den technischen Fortschritt glaubt, wäre mit 1893 nicht schlecht bedient. Auf der Weltausstellung in Chicago wurden folgende Innovationen präsentiert: der Reißverschluss, das Riesenrad, die Geschirrspülmaschine. Der Reißverschluss! Dieser Segen (keine abgerissenen Knöpfe mehr!) und Fluch (er klemmt!) der Menschheit wurde von den Amerikanern Elias Howe und Whitcomb Judson erfunden, von dem Schweden Gideon Sundbäck und dem Schweizer Martin Othmar Winterhalter zur Serienreife entwickelt. Wikipedia vermeldet, dass allein in Deutschland jährlich 70 Millionen laufende Meter hergestellt werden, also 70.000 Kilometer. Man könnte diesen Reißverschluss locker einmal um den Äquator spannen und somit je nach Bedarf Nord- und Südhalbkugel voneinander trennen oder zusammenfügen.

Zurück zu Schmitts Vorschlag: Nichts spricht dafür, dass wir uns kollektiv ins selbe Jahr begeben. Ein jeder möge sehen, wo er bleibt. Der Unterzeichnete jedenfalls bekennt sich zur Risikofreude und ist der Meinung, dass 2015 immerhin einen Versuch wert ist.