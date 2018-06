Wann immer es Kritikerumfragen gibt, wird er als einer der zehn einflussreichsten lebenden Kinoregisseure genannt, Jim Jarmusch, Martin Scorsese und Quentin Tarantino verehren den Taiwanesen Hou Hsiao-hsien als den Meister der Totalen. Und wirklich, wer zum ersten Mal eine seiner tiefenscharfen Kompositionen sieht, erlebt die ganze Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit eines Landes in einer einzigen Einstellung. Ihre stille Wucht ziehen Hou Hsiao-hsiens Aufnahmen aus einer persönlichen Trauer. 1947, im Alter von vier Monaten, kam er mit seinen Eltern vom chinesischen Festland nach Taiwan, auf der Flucht vor der chinesischen Kulturrevolution. Das immer wieder in Details aufscheinende Gefühl des Heimatverlustes und dessen Aufarbeitung bilden die Grundmelodie seines Kinos. Bei diesem Regisseur werden Alltagsmomente einer Familie zum lebendigen Medium der jüngsten taiwanesischen Geschichte. So wie in seinem 1989 entstandenen Filmepos Stadt der Traurigkeit, das mit dem Abzug der japanischen Besatzer aus Taiwan beginnt und fünf Jahre später mit der Machtübernahme des aus China emigrierten Diktators Chiang Kai-shek endet. Wie zufällig, als habe er einen passenden Abstellort gefunden, positioniert Hou Hsiao-hsien seine Kamera im Haus der Familie Lin, in den großzügigen Zimmern mit den blank geputzten dunklen Dielen und den offenen Türen, hinter denen sich immer weitere Raumfluchten und Geschichtsperspektiven öffnen. Zu Beginn dekoriert man den Nachtclub des Vaters um, entfernt alles Japanische, wählt mit pragmatischem Opportunismus den neuen Namen: "Klein Shanghai". Später sagt jemand beim Essen, dass es selbst unter den Japanern mehr Reis gegeben habe. Der hingeworfene Satz genügt, um von den Hungersnöten jener Jahre zu erzählen. Historie ist bei Hou Hsiao-hsien ein kaum merklicher Stimmungswandel bei Tisch, eine aus dem Stimmengewirr heraustretende Frage oder die Sekunde zwischen zwei Blicken.

Genauso beiläufig spiegelt sich auch die blutige Frühgeschichte Taiwans: die blutige Unterdrückung der Aufstände gegen die neuen japanischen Machthaber, die Abrechnung mit vermeintlichen und tatsächlichen Kollaborateuren.

Hou Hsiao-hsien geboren 1947, kam als Kind von China nach Taiwan. Er gilt als Meister der langen, scharf beobachtenden Kameraeinstellung.

Nach den großen Geschichtsbildern von Stadt der Traurigkeit und The Puppetmaster (1996) über die Zeit der japanischen Besatzung begibt sich Hou Hsiao-hsien 1996 mit Goodbye South, Goodbye wieder ins heutige Taiwan. In dem Film über zwei junge Kleinkriminelle offenbaren seine Bilder ein widersprüchliches, unstetes, von latenter Aggression erfülltes Generationengefühl. Es ist das Lebensgefühl, das die Mahlsteine der Geschichte übrig gelassen haben. Schauplatz ist die dampfende Tropenlandschaft des taiwanesichen Südens. Hier beobachtet die Kamera die Goldkettchen und Sonnenbrillen tragenden Ganoven beim Glücksspielen, Motorrollern, Trinken, Karaoke-Singen. Goodbye South, Goodbye ist voll von solchen Zeitbildern des Verharrens, Rumlungerns, Abwartens. An der Oberfläche mag nichts geschehen. Aber Hou Hsiao-hsiens Totalen entgeht nichts. Sie schauen so lange hin, bis auch wir das Brodeln unter der Stille hören.

Im Kino die reine Gegenwärtigkeit des Bildes selbst sprechen zu lassen und die Historie darin aufgehen zu lassen macht Hou Hsiao-hsien zum Meister der Meister. Auch das größere Publikum sollte endlich – und am liebsten durch seine Bilder – erfahren, warum Martin Scorsese und Quentin Tarantino sich so tief vor ihm verneigen.