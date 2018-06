Wenn Mickan sich zu lange im Spiegel anschaut, beschleicht sie ein merkwürdiges Gefühl. Sie nennt es das "Ich-Gefühl". Es kommt, wenn sie nur lange genug starrt und starrt und starrt – und dann irgendwann nicht mehr versteht, dass dieses Wesen im Spiegel da sie selbst ist. Dass sie Mickan ist. Sie muss dann ein paar Mal "Ich bin ich" sagen, damit dieses seltsame Gefühl wieder verschwindet.

Dass ein achtjähriges Mädchen die Welt und sich selbst entdeckt, ist erst mal keine Überraschung. Doch wie die schwedische Illustratorin und Autorin Emma Adbåge das in entwaffnend kleinen, aber umso wahrhaftigeren Episoden und Beobachtungen aus Mickans Leben schildert, die sich auch noch locker zu einer großen Erzählung verbinden, das ist große Kunst.

Mickan geht also in die Schule, wo sie eher zu den Stilleren gehört und ständig drankommt, weil sie sich nie meldet. Sie hat Angst vor ihrer neunjährigen Nachbarin Gela, die einen dünnen Pferdeschwanz hat, der wie eine Peitsche aussieht, und die überhaupt ziemlich grimmig ist. Und nun soll Mickan auch noch in einem Theaterstück mitspielen. Dabei hatte sie schon genau ausgerechnet, dass in Schneewittchen und die sieben Zwerge maximal acht Personen auftauchen können, viel weniger, als es Kinder in ihrer Klasse gibt. Also würde sie um den Auftritt herumkommen. Doch die Lehrerin sagt, dass es in dem Stück jede Menge toller Rollen gebe: Rehe, Hasen und Mäuse zum Beispiel. Und so zieht Mickan einen Zettel – und wird zum Zwerg. Mit Pimpel-Kostüm.

Die Episoden stehen für sich und gehören doch zusammen, wie das in einem Leben eben so ist. Und wie fast alle Leben ist auch das von Mickan ernst und irgendwie unbegreiflich und darin voller Komik, was Emma Adbåge mithilfe ihrer einfachen, lakonischen Sprache einfängt und in wilden und absurden Illustrationen in Szene setzt. Letztlich versucht Mickan, das Beste aus den Herausforderungen zu machen, die der Alltag so für sie bereithält, und dabei sie selbst zu bleiben. Sie, Mickan. Das Mädchen, das die tollsten Schwäne malen kann und das findet, dass der Winter auch Weihnachten heißen könnte, weil das sowieso das Wichtigste in der Jahreszeit ist.

Die Theateraufführung wird übrigens am Ende zu einem Erfolg – obwohl die Waldtaube Richard sich hinter der Bühne übergeben muss. Nach dem Stück klatschen alle so lange, bis ihnen die Hände wehtun, und Mickans Eltern finden, dass ihre Tochter am besten gespielt habe. Schauspielerin will Mickan trotzdem nicht werden. Dazu ist sie viel zu gern sie selbst.