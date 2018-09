Als seine Eltern sich trennten, war er drei, und was dann begann, war die Hölle auf Erden. Der Vater, autoritär bis in die Knochen, erkämpfte das Sorgerecht und wollte aus dem Sohn einen Soldaten formen. Statt Umarmungen gab es Schläge, statt Verständnis Befehle, statt Unterstützung Schikane. Bei seinem Teddy fand das Kind Trost, ein Geschenk der geliebten Mutter – die doch noch sieben Jahre später vor Gericht siegen und den Jungen zu sich holen konnte. Dass der die Zeit unter der Knute des Vaters überlebt hat, mag ein Hinweis sein auf seine resiliente Seele – diese erstaunliche innere Kraft, die Menschen befähigt, trotz schlimmster Traumata unbeirrt und erfolgreich ihren Weg zu gehen. Auch ihm ist das geglückt, noch dazu in einem Umfeld, in dem schon viele rechts und links auf der Strecke blieben. Wie unerbittlich es da zugeht, zeigte sich auch, nachdem er von seiner Kindheit erzählt hatte: Zwar gab es viel Mitgefühl, aber auch Häme und Spott. Manche unterstellten ihm Kalkül, er habe wohl nur Bonuspunkte sammeln wollen auf dem Weg zum Karriereziel.



Aber dann gab es doch Stimmen, die ihm Respekt zollten für die in seinem Metier untypisch sensible, ja fast demütige Offenheit. Vielleicht tue man ihm doch unrecht, wenn man in ihm nur einen manchmal ungeschickten Draufgänger sehe? Für ihn, mittlerweile zum zweiten Mal selbst Vater geworden, war wohl eins das Wichtigste – die späte innere Versöhnung mit dem Vater: "Ich bin nicht mehr zornig [...], und ich fühle mich nicht einmal mehr verletzt." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 1:

Doris Dörrie (geb. 1955) drehte seit "Männer" ca. 30 Filme, u. a. "Kirschblüten – Hanami" und die Mini-Serie "Klimawechsel". Sie inszeniert Opern, schreibt Kinderbücher und unterrichtet Dramaturgie und Drehbuch. 1996 starb ihr Ehemann, der Kameramann Helge Weindler