Das neue Jahr ist da, der Schnee ist wieder weg, und die Banker kehren zurück nach Frankfurt. Erst einmal kommen sie vor allem auf den vielen Neujahrsempfängen zum Einsatz. Dann aber wird’s ernst, und es folgt der Reigen der Bilanzpressekonferenzen, den die Deutsche Bank am 29. Januar eröffnet. Die harten Zahlen werden zeigen, ob 2014 wirklich so schwer war, wie die Banker behaupten. Vieles spricht wirklich dafür, dass die Zahlen bescheiden ausfallen. Noch immer sind die Erträge vielfach zu niedrig und die Kosten zu hoch, die Digitalisierung stellt viele Banken vor Probleme, und die zunehmende Regulierung macht allen zu schaffen.

Die Folge: Die Zahl der Bankbeschäftigten in Frankfurt wird weiter zurückgehen – und das, obwohl die neue europäische Bankenaufsicht mit ihren 1.000 Mitarbeitern nun in Frankfurt sitzt und die Stadt zum Handelszentrum für Geschäfte in der chinesischen Währung Renminbi ernannt wurde. Nach jüngsten Schätzungen der Landesbank Hessen-Thüringen werden Ende 2016 nur noch 60.000 Menschen in Frankfurt im Bankgewerbe arbeiten. Das wären gut 1.000 weniger als heute und fast 5.000 weniger als zu Beginn der Finanzkrise. Da wundert es nicht, wenn die Helaba von "gedrückter Stimmung" in den Frankfurter Türmen schreibt, auch wenn sie selbst den Rückgang angesichts der massiven internationalen Finanzkrise noch für "moderat" hält. Am Finanzplatz Paris etwa sei der Stellenabbau stärker ausgefallen.

Fest steht: Da der Bankensektor weiter zu kämpfen hat, andere Branchen aber parallel zulegen, wird der Anteil der Banker an allen Beschäftigten in Frankfurt sinken. Die Hotels und Restaurants in der City werden das sicher bedauern, denn kaum jemand kommt an die Banker heran, wenn es darum geht, hohe Rechnungen zu produzieren. Normale Bürger, lokale Künstler und Wohnungssuchende werden den Trend allerdings höchstwahrscheinlich begrüßen. Sorry, guys!