Es war eine Party wie in den wilden Neunzigern. Berlin wirkte plötzlich wieder hungrig und jung. Zu verdanken war sie der CFA-Galerie und ihren Direktoren, die irgendwann im Laufe des letzten Jahres die Lust an hochpreisiger Kunst verloren hatten. Also überließen sie ihre Räume der Düsseldorfer Meisterklasse des dänischen Künstlers Tal R und den Schülern des Enfant-terrible-Fotografen Juergen Teller, der seit einem Jahr Gastprofessor an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste ist. Das Präsentationsprinzip war dezidiert unauratisch und provozierend gestrig. Ohne Rahmen, doch im Geiste einer Petersburger Hängung, wenn nicht gar eines Raritätenkabinetts hatte man Fotografie, Ölgemälde, Strickbilder, Graffiti, Collagen lustig über- und dicht nebeneinander platziert und auch die Stellflächen nicht geschont. Eine afrikanisch anmutende Hütte war mit Fotos von Schädeln, versteinerten Krokodilgebissen und Masken tapeziert, naive und gestische Malerei stieß an eine Pissoir-Fotoserie, die sich neben einem vergoldeten Bretterzaun, einem kleinformatigen Sternenhimmel und einer roten Nylonjacke zu behaupten suchte, die von der Ecke eines Bildes mit Tapetenarabeskenmuster baumelte. Ein Fotoporträt roher Würste und ein paar unfokussiert geknipste Disteln legten Juergen Tellers Einfluss nahe. Die 44 Künstler umkreisten ihre Exponate und waren gern zu Erläuterungen bereit. Waisenhaus nannte der Japaner Taka Kagitomi ein von innen beleuchtetes kegelförmiges Setzkastenregal, in dem tönerne Bierseidel, Porzellan- und Steinguttassen, teils mit wilhelminischen Aufschriften wie der Eierbecher "Opa", arrangiert waren. Kagitomi hatte diese Geschirrmonstrositäten im Bekanntenkreis eingesammelt. Praktisch jeder besaß so eine Tasse, vor deren imposanter Hässlichkeit der Wegwerfimpuls die Waffen streckte.

Am Galerieeingang kam es zu Tumulten, die Schlange der Einlasswilligen reichte um den Block. "Hier geht’s raus!", rief der vom Besucherstrom auch seelisch überwältigte Galerist Bruno Brunnet und wies auf den Hinterausgang: "Wir brauchen jetzt ein wenig Lüftung!" Eine Stunde später hatten sich alle, die eine Einladung ergattern konnten, zu Jukebox-Klängen von Griechischer Wein in der Paris Bar wiedergefunden. "Leute!", rief Bruno Brunnet, "wir leben ja in der sogenannten Share-Economy. Also bitte Stühle teilen!" Besser als jeder Stuhl war natürlich die Aura Juergen Tellers, der zu vorgerückter Stunde stehend in den Wogen seiner Studenten badete. Sie alle beschäftigte nichts so sehr wie seine baldige Nürnberger Festanstellung: "Es ist wichtig, dass wir ihn Professor nennen, vorher war er nur der Juergen." Ja, ließ der Professor hören, die CFA-Hängung entspreche ganz der in der Paris Bar: "Wir mussten ja alle unterbringen, und meine Studenten sollten nicht nur oben hängen."

Auch vor den Toiletten staute sich das Publikum. Verschwand da gerade Ali Altin in einer der Türen, der Miterfinder der Aktfotofix-Butze, die ihre Produkte gleich in der Galerie ausstellte und so viele freiwillige Nutzer an- bzw. auszog? Eine Assistentin öffnete geflissentlich die Tür zu den Herren, wo der Gesuchte just vor einem Pissoir stand: "If you want to see his ...?" Wir hatten schon genug gesehen und zogen es vor, auf den Künstler zu warten. "Die Leute werden vor die Bilder getrieben und dürfen dann wieder nach Hause gehen", erläuterte er im Toilettengang seinen ästhetischen Ansatz. "Das ist langweilig, das genügt ihnen nicht mehr. Demnächst machen wir auch einen Aktfotobus." Ein bärtiger Junge stand wortlos dabei und wehrte jedes Interesse ab: "Ich bin nur der Haus-DJ von Ali, falls es eine Party gibt."