Wenn ein Mensch ein Trauma erleidet, kann es dauern, bis er in den Alltag zurückfindet. Es hängt davon ab, wie gesund, wie stabil dieser Mensch ist.

Was aber geschieht, wenn ein ganzes Land, weder gesund noch stabil, wenn 66 Millionen Menschen gemeinsam ein Trauma erleiden? Was, wenn sie einen Angriff auf die Fundamente ihrer Gemeinschaft und ihres Staates erleben?

Die französische Tageszeitung Libération hat ihren Sitz in einem ehemaligen Parkhaus im 3. Arrondissement von Paris. Wie eine Spirale schraubt sich der zentrale Flur des Redaktionsgebäudes vom Erdgeschoss bis unters Dach. Um halb zwölf am vergangenen Freitag, zwei Tage nach dem Attentat, ziehen 30 Männer und Frauen in Zweier- und Dreierreihen auf diesem Weg nach oben, manche gehen Arm in Arm, andere halten sich an den Händen. Es ist eine Schweigeprozession, nichts ist zu hören außer dem Geräusch der Schritte auf dem Teppich, dem Rascheln der Jacken und Hosen. Von Stockwerk zu Stockwerk arbeitet sich die Gruppe langsam hinauf, bis in die oberste, die achte Etage, bis zum großen Konferenzsaal der Zeitung. Dann Umarmungen, Tränen, erste geflüsterte Worte, wie um auszuprobieren, ob das Sprechen noch funktioniert.

Auf dem Konferenztisch stehen fünf Computer, die in aller Eile aufgebaut wurden, die Anmeldefenster sind geöffnet.

Die Journalisten von Charlie Hebdo beziehen ihr Übergangsquartier bei der Libération. Ihre Kollegen sind tot oder verletzt, aber jetzt gilt es, eine Zeitung zu planen. In fünf Tagen soll, muss das neue Blatt erscheinen. Es wird, das ist gewiss, die meistgelesene Ausgabe sein, die Charlie Hebdo je herausgebracht hat.

Gekommen sind Überlebende, aber auch ehemalige Mitarbeiter und die Lebenspartner der Überlebenden. Patrick Pelloux, der als einer der Ersten am Tatort war, schiebt sich als einer der Letzten in den Saal.

Das Attentat liegt erst zwei Tage zurück, die Mörder sind noch nicht gefasst, einige ihrer späteren Opfer leben noch. Innerhalb von 48 Stunden scheint das Land zusammengerückt zu sein, es bettet die Redaktion von Charlie Hebdo in Harmonie und Einigkeit: "Je suis Charlie" ist die neue Übersetzung für das Wort "Brüderlichkeit", das zuletzt so hohl klang.

Aber die nationale Einheit ist eine komplizierte Sache in einer zerrissenen Gesellschaft. Das wird man in den folgenden Tagen an vielen Orten spüren, in der improvisierten Redaktion von Charlie Hebdo, bei den Angehörigen eines getöteten muslimischen Polizisten, bei einem Politiker des rechtsradikalen Front National und im Élysée-Palast, dem Amtssitz des Präsidenten.

Mittwoch, 7. Januar, der Tag des Attentats

Paris, 11. Arrondissement, vormittags

Eigentlich sollte Patrick Pelloux, im Nebenberuf Kolumnist von Charlie Hebdo, an diesem Morgen in der Redaktion sein. Stattdessen trifft er Funktionäre der französischen Feuerwehr und der Ärzteschaft, nur 200 Meter vom Redaktionsgebäude entfernt. Pelloux, 51, ist hauptberuflich Notarzt. Als Gewerkschafter engagiert er sich für Reformen im Gesundheitssystem, seine Stimme wird gehört in Frankreich. Pelloux steht der Sozialistischen Partei nahe, in seinem Handy hat er die Nummer von Präsident François Hollande gespeichert.

An diesem Tag soll er gegen Mittag in der Redaktion vorbeischauen, so hat er es mit seinem Freund Stéphane Charbonnier, dem Chefredakteur von Charlie Hebdo, den alle nur "Charb" nennen, vereinbart. Pelloux wird dann vielleicht wieder etwas Schmalzgebäck mitbringen. In der Redaktion sagen sie oft zu ihm: "Du wirst uns noch umbringen mit dem ganzen Cholesterin!"

Pelloux’ Handy klingelt, der Grafiker von Charlie Hebdo ist dran: "Komm her! Die haben mit Kalaschnikows geschossen. Alle liegen am Boden."

Pelloux packt seinen Notfallkoffer, zusammen mit dem Chef der Feuerwehrärzte läuft er ins Freie. Die beiden springen auf ein Motorrad, Pelloux fährt. Augenblicke später erreichen sie die Redaktion von Charlie Hebdo.

Pelloux hat in seinem Berufsleben schon viel gesehen. Aber kein Blutbad wie dieses. Er zwingt sich, den Regeln seiner Arbeit zu folgen. Die Toten und die Verwundeten, die seine Freunde, seine Kollegen sind, sortieren. Die Verwundeten einteilen in dringende und weniger dringende Fälle. Wer atmet noch, wer kann sprechen, wer stöhnt? Die noch stehen können, in einen Nachbarraum schaffen.

Als er nichts mehr tun kann, nimmt Patrick Pelloux sein iPhone, tippt auf "Kontakte" und wählt die Nummer des Präsidenten.

François Hollande hat an seinem Amtssitz, dem Élysée-Palast, gerade einen Regierungsbericht über die Transparenz der Verwaltung entgegengenommen, jetzt sitzt er mit einem Vertrauten zusammen, da klingelt sein Handy.

"Ich komme", sagt Hollande. Etwa eine halbe Stunde muss er warten, erst muss die Polizei den Tatort als sicher deklarieren. Dann läuft er los, nimmt zwei Treppenstufen auf einmal, seinen Mantel hat er vergessen.

Paris, Polizeikommissariat des 19. Arrondissements, nach 12 Uhr

Malek Merabet muss bei der Polizei nur schnell ein paar Dokumente abholen. Er ist Chauffeur und fährt eine dieser schwarzen Limousinen, die den Taxis in Paris Konkurrenz machen. Ihre Zulassung wird von den Behörden überwacht.

Merabet, 40, hat mitbekommen, dass es eine Schießerei in einer Zeitungsredaktion gegeben hat, aber Genaueres weiß er nicht. Er steht auf dem Flur des Kommissariats und wartet. Er denkt an seinen Bruder Ahmed, der Polizist ist, und an seine ältere Schwester Nabia, die immer sagt, jeden Tag könne Ahmed etwas geschehen, irgendetwas. Die schneidige Uniform – dunkelblau, eine kleine Trikolore am Arm, auf dem Kopf das Schiffchen – könne ihn in Gefahr bringen, fürchtet Nabia. Deshalb freut sie sich, dass Ahmed in der kommenden Woche das Streifefahren aufgeben wird. Er hat seine Weiterbildung zum Officier judiciaire abgeschlossen. Er soll jetzt als Ermittler arbeiten, im Innendienst. Es sind nur noch ein paar Tage.

Ahmed Merabet war schon immer zielstrebig, bereit, viel zu arbeiten, um weiterzukommen. Vielleicht weil der Vater, ein aus Algerien eingewanderter Fabrikarbeiter, so früh starb und seinen Kindern nicht viel hinterließ. Ahmed, 41, ist der älteste Sohn der fünf Geschwister. Das Haus, das er und seine Freundin gerade gekauft haben – im Vorort Livry-Gargan, wo er geboren wurde, in der Straße, wo die ganze Familie wohnt –, renoviert er selbst. Abends nach dem Dienst reißt er die alten Böden raus, streicht die Wände.

Während er wartet, fällt Malek Merabet auf, dass ein paar Polizisten auf dem Flur des Kommissariats zusammenstehen und leise miteinander sprechen. Die Attentäter hätten einen Polizisten erschossen, glaubt Malek zu hören, wenige Kilometer südlich von hier. Und dann vernimmt er deutlich, oder täuscht er sich doch?, wie einer den Namen seines Bruders ausspricht: Ahmed Merabet.