Der Regisseur Richard Linklater hat zwölf Jahre lang an seinem Film Boyhood gedreht und wurde dafür nun mit drei Golden Globes ausgezeichnet. Die Besonderheit an dem Film ist, dass die Schauspieler im Verlauf des Projekts real wachsen und altern, sodass der Aufbruch aus einer unschuldigen Kindheit in die schuldbeladene Erwachsenenwelt realistisch inszeniert werden konnte. Boyhood ist eine fiktive Langzeitstudie.

Ich schreibe jetzt zwölf Jahre lang an der SPD rum und werde dafür regelmäßig mit Zuschriften wütender Leser geehrt. Die Besonderheit an der SPD-Berichterstattung ist, dass die Vorsitzenden schnell kommen und gehen, nie altern und schon gar nicht wachsen, sodass der Ausbruch aus einer unglücklichen Gegenwart in eine rot-grüne Zukunft regelmäßig misslingt. SPD-Berichterstattung ist ein reales Langzeitdrama.

Seit vier Jahren beobachte ich auch Verteidigungsminister und werde dafür mit spöttischem Lächeln meiner Kollegen bedacht. Das Besondere an der Verteidigungsminister-Beobachtung ist, dass die Minister im Verlauf des Projekts politisch schrumpfen und irgendwann alt aussehen, sodass der Umzug aus dem wenig geliebten eigenen Haus in das heiß ersehnte Kanzleramt vorzeitig abgesagt werden muss. Verteidigungsminister-Beobachtung ist eine Komödie mit drei Akten in vier Jahren.