DIE ZEIT: Herr Knie, Sie behaupten, dass die Energiewende scheitert, wenn wir den Verkehr nicht eindämmen.

Andreas Knie: Wenn sich nichts ändert, wird die Energiewende an der Masse der Autos scheitern. Wir verschwenden für Autos zu viel Platz und Ressourcen. Schon in wenigen Jahren wird für den Verkehr die Hälfte unserer Energie, meist Öl, draufgehen. Das schadet dem Klima enorm. Deswegen brauchen wir auch eine Verkehrswende.

ZEIT: Die Bundesregierung behauptet, die Energiewende mache gute Fortschritte.

Knie: Beim Verkehr ist das falsch. Ich sehe da nur Rückschritte. Wir haben in Deutschland so viele Autos, dass alle Einwohner auf den vorderen Sitzen Platz nehmen könnten, auch die Babys und Rentner. Und Fortschritte, beispielsweise durch sparsamere Motoren, werden durch die Leistungssteigerung der Fahrzeuge einfach zunichtegemacht. Eine mutige Bundesregierung müsste das ändern.

ZEIT: Sie machen in einer Studie, die der Bundesverband Erneuerbare Energien diese Woche der Kanzlerin übergibt, Vorschläge. Welche sind das?

Knie: Wir fordern Konzepte, die gleichzeitig für weniger Autos und für mehr Mobilität sorgen. Das wäre nicht nur gut fürs Klima. Dadurch würden auch die Städte weniger im Verkehr ersticken.

ZEIT: Warum passiert das nicht?

Knie: Weil die Politik jahrzehntelang den privaten Pkw-Besitz gefördert hat, es heute noch tut und wir das hinnehmen. Warum finden wir es eigentlich normal, dass jeder umsonst oder für wenig Geld im öffentlichen Raum parken darf? Warum bevorzugen wir Car-Sharing nicht stärker? Statt Flächen für geteilte Autos, Radwege, Spielplätze oder Fußgänger zu nutzen, überlassen wir sie den privaten Autofahrern. Das muss sich ändern, es muss richtig viel kosten, wenn einer seine Karre irgendwo abstellt.

ZEIT: Wie teuer sollte das Parken werden?

Andreas Knie Andreas Knie ist Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) in Berlin. Er ist zudem Professor für Techniksoziologie an der TU Berlin und Bereichsleiter bei der DB Rent GmbH.



Knie: Ein öffentlicher Stellplatz kostet uns alle rund 10.000 Euro im Jahr. Fürs Parken müsste man also jedem Autobesitzer 27 Euro pro Tag berechnen. Denn es gibt kein Menschenrecht auf Parkplätze für umsonst. Auch nicht für Anwohner. Nur weil das in den vergangenen Jahren so war, muss es nicht so bleiben. Wir haben uns ja auch längst daran gewöhnt, dass in öffentlichen Räumen oder im Zug nicht geraucht werden darf.

ZEIT: Mit solchen Ideen würde niemand gewählt.

Knie: Das glaube ich nicht. Die Leute sind nicht blöd. Sie hängen auch längst nicht mehr so am Auto wie früher, als Statussymbol hat es ausgedient. Die Leute wollen mobil sein. Wir müssen ihnen nur Möglichkeiten bieten, auch ohne eigene Kiste überall gut hinzukommen. Dafür muss man den Verkehr anders organisieren.

ZEIT: Das bedeutet?

Knie: Wir müssten die bestehende Flotte besser nutzen, indem mehr Menschen sich Autos teilen und die Verkehrsmittel besser miteinander vernetzt werden. Und mehr Menschen sollten Bahn fahren. Heute nutzen sie für Fernreisen nur zu etwa zehn Prozent die Bahn. Das kann man leicht auf 25 Prozent steigern. Die Bahn könnte im Fernverkehr viel mehr Menschen transportieren.