Mark, ich habe meine Zweifel, ob Humanität immer eine ökonomische Basis braucht – und auch sonst bin ich mit Deinen Argumenten nicht einverstanden.

Der gewaltige Zustrom an jungen und gebildeten Einwanderern der vergangenen Jahre ist ein historischer Glücksfall, denn ohne diese Menschen würde das Potenzial an Arbeitskräften in Deutschland schon jetzt sinken. Wie Du richtig erkannt hast, werden wir eine ähnlich hohe Zuwanderung fortan jedes Jahr brauchen, um unsere Sozialsysteme stabil zu halten. Das wird nicht einfach werden, erst recht, wenn sich die Konjunktur in Deutschland abkühlt und die Krise im Süden Europas endet.

Deshalb sollten wir jetzt die Tore so weit öffnen wie möglich, vor allem gegenüber den Staaten außerhalb Europas. Wir können uns eine restriktivere Einwanderungspolitik nicht leisten, und auch wenn Du es bestreitest: Nichts anderes würde Dein Vorschlag bedeuten.

Natürlich geht das nicht ohne Regeln, und es spricht nichts dagegen, das Regelwerk zu vereinfachen. Aber ein Punktesystem, wie Du es vorschlägst, hat in der spezifisch deutschen Situation erhebliche Nachteile.

Die Erfahrung anderer Länder lehrt, dass die Politik dazu neigt, die Steuerung zu fein einzustellen, also etwa nur Arbeitnehmer mit Berufen ins Land zu lassen, für die Fachkräfte fehlen. Das führt nicht nur zu dem Problem, dass die Menschen versuchen, auf anderem Wege ins Land zu kommen und das System zu umgehen. Es setzt auch voraus, dass eine Kommission richtig einschätzen kann, welche Arbeitskräfte das Land braucht.

Du weißt aber genauso gut wie ich, dass ökonomische Prognosen sehr erratisch sind. In Australien und Kanada etwa standen viele der sorgfältig ausgewählten Talente in der jüngsten Krise wieder auf der Straße. Und in Deutschland hat der Arbeitsmarkt die Einwanderer besser aufgenommen, als viele Experten das für möglich hielten.

Ich habe außerdem meine Zweifel, ob sich die Erfahrungen von Ländern wie Kanada einfach auf Europa übertragen lassen. Als etwa Großbritannien ein ähnliches System einführte, sank die Zahl der Einwanderer deutlich – was für Deutschland fatal wäre.

Schon jetzt sind die neu ins Land kommenden Einwanderer besser gebildet als die hier lebende Bevölkerung. Das geschah ganz ohne staatliche Talentscouts und wird in der aktuellen Debatte gerne vergessen. Genauso wird übersehen, dass viele der rund eine Million Beschäftigten, die der deutsche Arbeitsmarkt seit 2010 aus dem Ausland aufgenommen hat, in Branchen arbeiten, in denen geringe Qualifikationen gefragt sind: in der Gastronomie, der Landwirtschaft, der Pflege. Sie hätten in Deinem Modell keine Chance gehabt, und das ist der Nachteil Deines Systems: Es sperrt Leute aus, von denen wir noch gar nicht wissen, wie wertvoll sie für uns sind.

Das heißt nicht, dass sich Deutschland nicht verändern muss, wenn es als modernes Einwanderungsland bestehen will. Es braucht eine neue Integrationspolitik, die die Einwanderer mit den Chancen ausstattet, um am Arbeitsmarkt entsprechend ihrer Qualifikation Fuß zu fassen. Eine schärfere Selektion von Einwanderern kann sich Deutschland aber nicht leisten – und das tatsächlich allein schon aus ökonomischen Gründen. Dein Philip

