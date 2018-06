Mein Vater, der Verschwörungstheoretiker

Haben die Dresdner Aufmärsche etwas mit meiner Familie zu tun?

Ich weiß, dass mein Vater ein Anhänger gemäßigter Verschwörungstheorien ist, er liebt die Illuminaten, wobei lieben das falsche Wort ist: Er recherchiert im Internet, wünscht sich zum Geburtstag Bücher darüber, inzwischen ist er an feineren politischen Verstrickungen interessiert: Strukturen des KGB, Unterwanderung der amerikanischen Geheimdienste und so weiter. Er hat Angst vor Menschen.

Ich glaube, ich ahne, warum so viele Leute in den ostdeutschen Familien auf Pegida stehen, warum Pegida Familien teilt in Dafür und Dagegen. Neulich zu Hause. Draußen gibt es Sturm und Hagel und drinnen die Reste der Party zu Vaters Sechzigsten. "Weißt du, was ich gelesen habe?", fragt er. "Och, man muss nicht jedes Wissen teilen", sage ich. "Manche Menschen glauben, dass 9/11, das ganze Bumm, nur ein Hologramm war; und dass die Welt von Marionetten regiert wird." Er kichert. Ich frage mich, ob er wirklich daran glaubt und ob er Medikamente nimmt oder den Zucker vom Kuchen nicht verträgt. Und verdränge, verhalte mich derlei Gedankenspielen gegenüber wie ein Handtuch. Ich hänge da und hoffe, dass alles schnell vorbeigeht, und bin mir nicht einmal sicher, ob das, was hier gesagt wurde, irgendwie in Verbindung mit den Demonstrationen und der "Lügenpresse" steht. Seit dem Mauerfall sucht dieser Vater, den vielleicht auch andere kennen, in seiner Entfremdung zum eigenen neuen Land nach Theorien. Auch er arbeitet mit dem falschen Zauber der Umkehr und der Selbstentlastung.

Andrea Hünniger