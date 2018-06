Der Moment bevor die Fahrt losgeht, ist kribbelig. Die Schlittenhunde springen umher, einige jaulen. Manchmal hüpft einer über die Leine und muss wieder zurück an seinen Platz gehoben werden. Es dauert, bis alle fertig sind. Auch der zwölfjährige Noe ist immer ein bisschen nervös, wenn er auf dem Schlitten steht. "Oh, Scheiße", denkt er dann. Ob die Hunde sich beruhigen werden? Irgendwann sind alle bereit. Dann ruft Noe: "Ooookay!" Das Startsignal. Dabei löst er die Bremse. Seine Hunde laufen los – und ziehen den Schlitten vom Hof herunter in die verschneite Landschaft. Bald wird es still.

Noe und seine beiden Schwestern Naina und Amely leben in Norwegen. Vor ein paar Jahren ist die Familie aus der Schweiz dorthin gezogen, damit der Vater besser für seinen Sport trainieren kann. "Er ist Musher", erzählt die 14-jährige Naina. So werden die Leute genannt, die Hundeschlitten fahren. Naina, Noe und Amely fahren nur ab und zu mit. Und nur zum Spaß. Dann nennen sie sich auch Musher.

Ungefähr 30 Hunde besitzt die Familie. "Wir zählen sie aber nicht so oft", sagt Naina. Das würde viel zu lange dauern, so viel Zeit bleibt meistens nicht. "Es ist den ganzen Tag viel zu tun", erklärt sie. Die meiste Arbeit erledigen der Vater und eine extra dafür angestellte Hundepflegerin. Wenn die beiden Hilfe brauchen, packt auch Naina mit an.

Weil sie viel für die Schule lernen und vorbereiten muss, bleiben nur die Ferien, um richtig viel Zeit mit den Hunden zu verbringen. Im Winter fahren die Geschwister mit den Hundeschlitten raus. Und im Sommer? "Dann haben wir viele Welpen." Noe, Naina und Amely spielen dann mit den kleinen Hunden, gehen baden und spazieren.

Natürlich haben die Geschwister Lieblingshunde. Der von Amely heißt Dylan, ist schwarz und hat spitze Ohren, erzählt die Zehnjährige. Wenn sie Dylan ruft, kommt er angelaufen und schleckt ihr Gesicht ab. Noes Lieblingshund ist weiß und schwarz: "Ich habe ihn Gisep getauft, das ist mein zweiter Vorname." Vor Gisep hatte Noe einen anderen Lieblingshund: Harry. Er war ganz schwarz und um die Augen herum braun. "Ich habe damals viel Harry Potter gelesen. Und dann habe ich den Hund eben Harry genannt", sagt Noe. Doch irgendwann musste er sich von ihm trennen: Harry wurde verkauft.

So ist es den Geschwistern schon häufiger ergangen. Ihre Eltern züchten Hunde, nur einige bleiben wirklich lange bei der Familie. Ein Hund ist hier mehr als ein kuscheliger Begleiter, er hat auch eine Aufgabe, die er erledigen muss. "Ein Hund ist ein Freund", sagt Naina. "Er hilft, und er zieht."

Amely hat mit ihrem Lieblingshund Glück: Dylan ist einer der besten Hunde ihres Vaters und schon länger auf dem Hof. Wenn es im Winter mit den Schlitten rausgeht, wünscht sich Amely immer Dylan in ihr Team. Team – so nennen die Profis die Hunde vor ihrem Schlitten. Denn die Tiere müssen wirklich wie eine Mannschaft zusammenarbeiten, damit sich der Schlitten vorwärts bewegt.

Wenn jeder Hund in eine andere Richtung rennen würde, käme das Gefährt nicht vorwärts. Aber wenn alle Hunde geradeaus ziehen, können sie sehr schwere Lasten über weite Strecken bewegen. Schon vor Hunderten von Jahren nutzten die Menschen in schneereichen Regionen wie Alaska in Nordamerika das aus. Sie ließen Hunde Lastenschlitten durch Schnee und Eis schleppen. So wie man in unserer Gegend Pferdefuhrwerke anspannte. Noch heute halten einige Inuit in Grönland Schlittenhunde als Arbeitstiere. Doch das wird immer seltener.

Für Naina, Noe und Amely ist das Hundeschlittenfahren ein Hobby. Ein bisschen auskennen muss man sich dabei aber schon. Wichtig ist vor allem, dass man das Gleichgewicht hält und weiß, wie man bremst. Wenn man das nicht schafft, fällt man schnell herunter, und die Hunde rasen mit dem Schlitten davon. "Das passiert jedem mal", sagt Naina.

Sie selbst hat es einmal erwischt, als sie im Schlitten hinter ihrem Vater herfuhr, hinein in eine enge Kurve. "Der Boden war total schräg." Naina wollte den Schlitten halten, "aber dann bin ich umgekippt". Naina lag im Schnee und konnte ihrem Team nur noch hinterherschauen. Zum Glück erwischte ihr Vater eine Leine und fing die Tiere samt Schlitten wieder ein.

Wenn es klirrend kalt ist, ist das Schlittenfahren manchmal am entspanntesten: Amely, die Jüngste der Familie, wird dann dick eingemummelt. "Mama legt mir ein Kissen und einen Schlafsack auf den Schlitten, und ich krabble so weit hinein, dass ich gerade noch mit dem Kopf rausgucke." Darüber kommt noch eine Decke, und los geht die Fahrt. Lauter kleine Schneekügelchen fliegen Amely ins Gesicht, und sie vergräbt sich noch tiefer in ihren Schlafsack. "Und manchmal schlafe ich sogar ein."