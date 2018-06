Als die Polizei die Wohnung von Amedy Coulibaly, dem dritten Pariser Attentäter, durchsuchte, fiel ihr laut Figaro ein seltsames Buch in die Hände. Es trug den Titel Les soldats de lumière und wurde verfasst von Malika El Aroud, einer belgischen, wegen Vorbereitung terroristischer Anschläge zu acht Jahren Haft verurteilten Hasspredigerin. Aroud ist die Witwe von Dahmane Abd al-Sattar, jenem tunesischen Selbstmordattentäter, der am 9. September 2001 Ahmed Schah Massud tötete. Massud, ein gläubiger Sunnit, musste sterben, weil er den afghanischen Widerstand gegen die Taliban anführte und davon überzeugt war, allein eine Demokratie könne sein Land retten.

Die Soldaten des Lichts ist ein 150 Seiten dickes und teuflisch intelligentes Propagandawerk, das seine Botschaft hinter dem Schleier einer autobiografischen Liebesgeschichte versteckt. Das Buch handelt von einem Paar, das sich durch Gottes Gnade gefunden hat und fortan in "unvergänglicher Liebe" zusammensteht. Dafür will das Paar Gott Dank abstatten. Und worin besteht der Dank? Er besteht im Kampf gegen die Ungerechtigkeit der Welt und im Selbstopfer für die "heilige Sache", den Terror gegen den Westen. Verblüffend dabei ist: Auch der Mehrfachmörder Amedy Coulibaly war nicht allein, seine Freundin Hayat Boumeddiene soll in die Planung der Geiselnahme verwickelt sein. Fühlten sie sich als "Soldaten des Lichts"? Lieferte ihnen El Arouds Hohelied auf ein Märtyrer-Liebespaar das identifikatorische Muster?

Malika El Aroud beschreibt, wie sie 1963 als Vierjährige mit ihrer Familie von Marokko ins "Eldorado" auswandert, nach Brüssel. Belgien hatte Arbeitskräfte gesucht und eine Anwerbungskampagne gestartet. Die Familie haust in einem "Kellerloch" und ist schockiert, wie schäbig das verheißene Land mit ihnen umgeht. Kein Zufall, so suggeriert El Aroud, dass die Demütigungen an die Kolonialzeit erinnern – an jenes 19. Jahrhundert, als sich während der industriellen Revolution "die Kapitalisten" auf die Suche nach neuen Märkten gemacht und ihr Land unterjocht hätten. "Sie hatten immer Appetit." Stolz ist Malika El Aroud auf ihren Großvater mütterlicherseits. Er schloss sich einer Widerstandsbewegung gegen die Spanier an und sei auf immer der Held der Familie.

Malika, 1960 geboren, ist eine blendende Schülerin, die Beste ihrer Klasse. Sie beschreibt sich als "eher links", als lebenslustig und aufmüpfig; als Jugendliche trank sie Alkohol, aß Schweinefleisch und stürzte sich ins Brüsseler Nachtleben. Von der Religion habe sie nicht allzu viel gehalten, aber Marxistin sei sie auch nicht gewesen, weil diese Ideologie ohne Gott auskommen wolle. Doch das Leben zwischen zwei Welten und der Dauerkonflikt mit ihren Eltern scheint den Teenager zu zerreißen. Wenn sie kurze Röcke trägt, spürt sie den schweigend-empörten Blick ihres Vaters und fühlt sich als Verräterin der Familie. Für den Vater wird Malika zum Spiegel seines Scheiterns. Und dann fliegt die hassgeliebte Tochter auch noch von der Schule: Als ein Lehrer eine rassistische Bemerkung macht, wehrt sich Malika und schlägt zu.

Was immer an diesem Bekehrungsbuch stilisiert ist: Die junge Erwachsene, die die Zuwandererfamilie ins Leben entlässt, wirkt hochgradig schutzlos und von Identitätskrisen zerfressen. Sie ist verrückt nach Grenzerfahrungen, trinkt sich ziellos von Party zu Party, nimmt exzessiv Drogen, "taucht immer tiefer in den Abgrund der Einsamkeit" und unternimmt einen Selbstmordversuch, um die "ewige Ruhe in sich selbst zu finden". Als sie im Krankenhaus aufwacht, will sie sich sofort aus dem Fenster stürzen. Doch ihr Zimmer liegt im Erdgeschoss.

Malika geht eine Scheinehe ein, wird schwanger und gerät nach der Geburt ihrer Tochter erneut in eine schwere Krise. Die "Ahnungslose", nun Anfang dreißig, scheint für alles Mögliche empfänglich zu sein: "Ich hatte plötzlich dieses Bedürfnis nach Reinheit." Sie will ihrer Tochter den Sinn des Lebens erklären und kennt ihn selber nicht. Nachdem sie im Radio Koranversen gelauscht hat, ist sie erschüttert und erkennt in Allah den Gott ihrer Kindheit. Ein "Lichtstrahl" habe sie getroffen. "Es ist wunderbar, auch wenn ich die Worte nicht verstehe."