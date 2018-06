Aliza, 12 Jahre, Jüdin

"Der Gott, an den wir Juden glauben, ist alles und in jedem. Seinen Namen sprechen wir aus Ehrfurcht nicht aus. Er hat die Welt und die Menschen erschaffen, am Samstag hat er sich von dieser Arbeit ausgeruht. Deshalb ruhen auch wir da. Der Tag heißt bei uns Schabbat, er beginnt am Freitagabend und dauert bis Samstagabend. Man soll am Schabbat nicht mehr als 1.000 Schritte tun, nicht arbeiten und keine Elektrizität benutzen. Bei uns zu Hause ist es ein Tag der Familie, aber wir halten uns nicht so streng an alle Regeln. Am Samstag habe ich zum Beispiel Sport und bewege mich viel.

Unsere zehn Gebote stehen in der Thora, unserer Bibel. Wir sollen unsere Eltern ehren, den Schabbat halten und nicht morden. Wir haben auch Regeln für das Essen, Koscher-Gesetze heißen die. Man soll kein Schwein essen und Fleisch nicht zusammen mit Milch. Wie genau Juden sich daran halten, ist verschieden.

Unser Gott ist sehr gütig, aber auch streng. Er hat ein großes Buch, in dem er alle guten und schlechten Taten der Menschen vermerkt. Wer genug Gutes getan hat, wird ins Buch des Lebens eingeschrieben und kommt später ins Paradies. Die anderen sind einfach tot, finito.

Auf Chanukka, unser Lichterfest im Dezember, sind viele ein bisschen neidisch. Es dauert acht Tage, und an jedem bekommen wir Geschenke. Ich mag aber unser Neujahrsfest, Rosch ha-Schana, noch lieber. Da gibt es keine Geschenke, aber die Familie und Freunde treffen sich. Das jüdische Neujahr ist übrigens nicht am 1. Januar. Es richtet sich nach dem Mondkalender und ist im September oder Oktober.

Unsere Religion ist sehr alt, darauf bin ich stolz. Jüdin zu sein ist etwas Besonderes, denn es gibt nicht so viele Juden auf der Welt wie Menschen anderer Religionen. Viele, viele Juden wurden wegen ihres Glaubens umgebracht. Wenn ich in der Synagoge, unserem Gotteshaus, bin und daran denke, kann ich das oft gar nicht fassen. Das Traurige gehört für mich immer zu meiner Religion."

Emir, 9 Jahre, Muslim

"Meine Religion ist der Islam, und mein Gott heißt Allah. Er hat die Erde erschaffen und alles, was es auf ihr gibt, auch uns Menschen. Man kann Allah nicht sehen und nicht beschreiben. Er will, dass wir gut sind: Wenn man immer hilfsbereit ist, kommt man ins Paradies, wenn man etwas Schlechtes macht, kommt man in die Hölle.

Zwei Engel sitzen auf den Schultern von uns Menschen, einer schreibt die guten Taten auf, einer die blöden. Wenn man tot ist, bringen die Engel die Listen zu Gott, der bestimmt, wo man hinkommt.

Unser Gotteshaus heißt Moschee. Ein wichtiges Gebet ist dort immer am Freitag, weil Gott an dem Tag Adam erschaffen hat, den ersten Menschen. Wir hören in der Moschee viel über die Propheten, der wichtigste ist Mohammed. Beim Gebet müssen wir uns freitags nur sechs Mal hinknien und wieder aufstehen, sonst tun wir das zehn Mal.

Wir haben natürlich auch große Feiertage, einer ist nach dem Fastenmonat Ramadan. Da küssen wir Kinder die Hand von älteren Menschen und legen sie uns auf die Stirn, um die Älteren zu ehren. Dann bekommen wir Süßes oder Geld.

In unserem Glauben gibt es Regeln. Wir dürfen zum Beispiel kein Schweinefleisch essen und keinen Alkohol trinken. Und eigentlich sollen wir fünf Mal am Tag beten. Ich mache das aber nicht so oft. Die wichtigste Regel im Islam ist, dass man niemanden töten darf. Man darf auch nicht klauen und nicht lügen. Aber zu lügen ist nicht ganz so schlimm wie jemanden umzubringen. Das weiß ich aus meiner Heiligen Schrift, dem Koran. Der ist auf Arabisch, aber es gibt ihn auch auf Deutsch und Türkisch. Wenn es mir schlecht geht, hilft es mir, im Koran zu lesen. Denn da steht, wie nett der Prophet Mohammed war. Wenn ich auch immer so nett bin wie er, komme ich ins Paradies. Und im Paradies kann ich alles machen."

Janni, 12 Jahre, Christ

"Ich bin katholisch und glaube an Gott, der die Erde erschaffen hat mitsamt den Tieren und uns Menschen. Am Sonntag war er damit fertig, deshalb ist es unser Feiertag der Woche, und wir gehen in die Kirche. Unser Gott ist gütig, kann aber auch hart sein. Nette Menschen belohnt er, böse bestraft er. Sie kommen nach dem Tod nicht in den Himmel. Den Himmel stelle ich mir toll vor, ein bisschen wie Hawaii.

Wichtig ist für uns auch Jesus, der Sohn von Gott und Maria. Er hatte zwölf Jünger, Männer, die ihm gefolgt sind. Doch einer hat Jesus an die Römer verraten, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Jesus ist gestorben, aber wieder auferstanden und lebendig geworden. Das feiern wir an Ostern, an Weihnachten Jesus’ Geburt. Ostern ist also eigentlich wichtiger als Weihnachten, weil Jesus da bewiesen hat, dass er stärker ist als der Tod.

In unserer Bibel stehen die zehn Gebote, die wichtigsten Regeln im Christentum. Man soll nicht töten und andere Menschen achten. Wenn mich jemand beschimpft, soll ich nicht zurückschimpfen, sondern mich vertragen. Wichtig finde ich auch, dass man seinen Eltern dankbar sein soll.

Toll war für mich meine Erstkommunion, es ist nach der Taufe das zweite große Fest. Dann dürfen Kinder zum ersten Mal eine Hostie essen. Das ist ein gesegnetes Plättchen, das im Gottesdienst ausgeteilt wird. Viele sagen, dass die Hostie nach nichts schmeckt. Für mich hat sie nach Erfolg geschmeckt, weil ich in meinem Leben schon so weit gekommen bin.

Glauben bedeutet für mich, zu wissen, dass Gott mir hilft. Wenn ich in der Schule eine Aufgabe lösen muss und die Antwort nicht weiß, dann sagt er mir, dass ich nicht aufgeben soll. Irgendwann komme ich dann auf die Antwort."