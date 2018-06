Dietrich Simon * 12. 3. 1939 - † 17. 12. 2014

Dietrich Simon war Kopf und Stimme; sein Körper hatte ihn früh verraten. In jungen Jahren hatte die Kinderlähmung ihn erwischt. Als ich ihn kennenlernte, ging er noch mühsam mit einem Stock. In den letzten Jahren seines Lebens saß er im Rollstuhl. Am 17. Dezember ist er als hoffentlich eines der letzten europäischen Opfer dieser Krankheit gestorben. Aber Dietrich Simon war auch einer der letzten europäischen Leser. Viele Jahre war er Lektor beim Verlag Volk & Welt, seit 1992 dessen Verleger bis zum Herbst 2001. Von 2003 an war er Gründungsgeschäftsführer der von Monika Schoeller ins Leben gerufenen S. Fischer Stiftung, von 2008 an bis zu seinem Tod Berater der Stiftung.

Doch meistens saß er, seinen Körper vergessend, da und las. Wir fanden sofort zueinander, weil mein Vater mit derselben Krankheit zu tun gehabt hatte. Von beiden lernte ich: nicht aufgeben.

In seinem Kopf bewahrte Dietrich Simon alles auf, was er las. Er sprach so darüber, dass man auch das, was man schon selbst gelesen hatte, wie zum ersten Mal hörte und verstand. Seine klare Stimme hatte etwas Verführerisches, und während man ihr lauschte, vergaß man sich selbst und wurde ganz Ohr.

Dieser große Leser und Denker las nur Deutsch. Ich – aus dem Schwedischen kommend und aus purer Not mehrsprachig radebrechend – konnte mir einen solchen Provinzialismus kaum vorstellen. Aber ich irrte mich. Seine geliebte deutsche Sprache hat ihn nicht eingeengt, viel eher für die Welt befreit und geöffnet, wie die Krankheit nicht seinen Geist, sondern nur den Körper fesseln konnte. Es war ihm gelungen, Dostojewski, Cervantes oder Hašek, ohne sie zu beschädigen, gewissermaßen in deutsche Autoren zu verwandeln.

Das letzte Mal besuchte ich Dietrich im November in seiner Wohnung in Weissensee. Er war soeben eingezogen und fühlte sich sichtlich wohl. Wir haben Kuchen gegessen und viel gelacht. Alles war wie immer; in den Regalen standen schon seine Bücher, verlockend zur Lektüre auffordernd. Das Fenster im Wohnzimmer gab den Blick frei auf einen weiten Rasen: immer noch saftig und grün in diesem neuzeitlichen, sehr merkwürdigen Frühling mitten im Winter, an den wir uns offenbar gewöhnen müssen.

Richard Swartz, geboren 1945, ist ein schwedischer Autor, der in Wien und Kroatien lebt. Zuletzt erschien sein Buch "Notlügen".