Den einen hat man beschimpft als: Linkspopulisten. Opportunisten. Gefährlichsten Mann Europas. Der andere gilt als: Falschmünzer. Brandstifter. Inflationsmacher. Die Schmuddelkinder der Euro-Zone heißen Alexis Tsipras und Mario Draghi; vor allem in Deutschland werden der griechische Oppositionsführer und der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) hart kritisiert. An diesem Sonntag könnten die Griechen nun mehrheitlich den Linken Tsipras wählen, von dem es heißt, er werde den bisherigen Sparkurs seines Landes aufgeben. Und schon an diesem Donnerstag dürfte die EZB groß angelegte Anleihekäufe beschließen, was hierzulande ebenfalls als Tabubruch gilt, weil Draghi damit den ganzen Reformdruck auf die Schuldenstaaten entschärfe.

Es ist eine Schicksalswoche für den Euro, wieder einmal, aber womöglich ist gerade dies die Woche, von der man später sagen wird, sie habe den entscheidenden Neubeginn markiert. Anders formuliert: Ausgerechnet Tsipras und Draghi, die Ungeliebten, könnten dafür sorgen, dass die Euro-Zone zusammenbleibt.

Bei aller Kritik handelt die EZB ihrem Namen gemäß: Europäisch

Denn wovor fürchten sich so viele? Das schlimmste anzunehmende Szenario sieht so aus: Tsipras bricht nach seinem Wahlsieg mit allen Zusagen an seine Kreditgeber, die daraufhin kein Geld mehr geben. Griechenland wäre pleite, müsste die Euro-Zone verlassen, und an den Finanzmärkten gerieten auch Länder wie Italien oder Frankreich unter Druck. Die EZB müsste unbegrenzt Staatsanleihen dieser Länder kaufen, um die chaotische Situation wieder zu beruhigen. Damit würde das eintreten, was viele Draghi-Kritiker befürchten: Die politisch eigentlich unabhängige Notenbank würde ganze Staaten direkt per Notenpresse finanzieren.

Man muss allerdings auch sagen: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es genau so kommt. Wahrscheinlich wird es genau andersherum kommen, und schon der Beginn des Worst-Case-Szenarios wird so nicht eintreten. Tsipras wird nicht mit seinen Kreditgebern brechen.

Schauen wir daher zuerst nach Griechenland: Seit 2010 wurden die Renten um ein Drittel gekürzt, die Zahl der öffentlichen Angestellten ist um fast 30 Prozent gesunken. Die Lohnkosten sind um mehr als ein Drittel geschrumpft. Von allen 34 Mitgliedstaaten der Industrieländerorganisation OECD haben die Griechen seit 2011 die meisten Strukturreformen umgesetzt. Der Schuldenstand ist immer noch hoch, wächst aber kaum weiter.

Die Reformen greifen also, aber sie haben dramatische soziale Folgen: Jeder vierte Grieche ist arbeitslos, viele Familien verarmen. Man stelle sich das einmal in Deutschland vor!

Dass Tsipras so populär ist, hat damit zu tun, dass er nicht zu jener politischen Klasse gehört, die das Land heruntergewirtschaftet hat. Und genau darin liegt die Chance seiner Wahl. Denn eine Regierung, die nur die breite Masse belastet und die privilegierte Oberschicht in Ruhe lässt, ist auch moralisch diskreditiert. Wenn es Tsipras dagegen gelänge, endlich die reichen Griechen zu besteuern und deren Vermögen zur Krisenbekämpfung heranzuziehen, dann würde er dafür in ganz Europa bejubelt. In Berlin sagen konservative Politiker hinter vorgehaltener Hand, dass sie Tsipras’ Idee einer Vermögensabgabe für gar nicht so schlecht halten.

Es läuft also auf einen Deal hinaus: Reformen gegen das Volk lassen sich auf Dauer nicht durchhalten, und Tsipras als Mann des Volkes könnte der Rettungspolitik endlich jene Legitimation verschaffen, die sie bei den Griechen nie hatte. Und im Gegenzug wären auch die Helfer zu Zugeständnissen bereit.

Nach mehr als viereinhalb Jahren ist die Rettungspolitik in ihrer bisherigen Form jedenfalls an ein Ende gelangt. Mit Zumutungen allein wird Griechenland nicht aus der Krise finden. Doch während die Griechen durchaus Reformen angepackt haben und Alexis Tsipras zuletzt weit weniger radikal klang, ist die Kritik an ihm immer noch dieselbe. Womöglich sagt das mehr über die Kritiker als über Tsipras aus. Wie so oft in den Euro-Debatten der vergangenen Jahre scheint es gerade in Deutschland weniger um Politik als um Prinzipien zu gehen.

Das spürt auch Mario Draghi, der Chef der EZB, dem man vorwirft, das Mandat der Notenbank über das Zulässige hinaus auszuweiten. Eine wirkliche Alternative zu seinen Entscheidungen bieten seine Kritiker aber nicht an. Zumal man sich in Deutschland an dieser Stelle auch einmal ehrlich machen sollte: Es war Draghis Ankündigung vom Sommer 2012, alles für den Zusammenhalt der Euro-Zone zu tun ("whatever it takes"), die überhaupt erst dafür sorgte, dass sich die Märkte beruhigten und die Staaten weitere Reformen angehen konnten. Damals war die Erleichterung in Berlin groß. Aber nach außen kritisierten vor allem Unionspolitiker Draghi hart – um der AfD nicht noch mehr Zulauf zu verschaffen.

Dies wird eine entscheidende Woche für den Euro, weil sie gleich zweimal das Ende eines doppelten Spiels mit sich bringt. Sollte Tsipras gewinnen, wird es ihm nicht mehr möglich sein, mit dem Finger auf die böse EU zu zeigen – aber man wird auch ihn nicht mehr dämonisieren können. Und Draghi und die EZB? Die Euro-Zone wird nur aus der Krise kommen, wenn in den Südländern das Wachstum zurückkehrt. Dabei wird die Notenbank helfen. Bei aller Kritik aus Deutschland handelt die EZB also ihrem Namen gemäß: europäisch.

