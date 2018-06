Der Hit der diesjährigen Nürnberger Spielwarenmesse steht schon fest: Es sind die neuartigen Brettspiele vom Typus Pegida, die nach dem Muster von Fang den Hut oder Mensch ärgere Dich nicht unsere Erfahrungen mit der außerparlamentarischen Opposition in Dresden verarbeiten. In der einfachsten Form wird mit den bekannten Hütchen, die hier Kopftücher genannt werden, Jagd auf sogenannte Demonstranten gemacht; die Demonstranten ihrerseits können, wenn sie rechtzeitig zweimal eine Sechs würfeln, die sie verfolgenden Kopftücher mit Baseballschlägern vom Spielfeld werfen. Zu beachten ist allerdings, dass einige Demonstranten, auch Anführer genannt, nicht mit dem Kopftuch bezwungen werden können; hier muss ein sogenanntes Burka-Hütchen verwandt werden, das der Spieler nur erhält, wenn er schon drei einfache Demonstranten unter ein Kopftuch gezwungen hat. Ziel ist es, möglichst viele Demonstranten vom Besuch beim Sommerfest des Bundespräsidenten fernzuhalten. – Anspruchsvoller ist die Mensch ärgere Dich nicht-Variante. Hier drohen auf dem Weg zum Bundespräsidenten sogenannte Sprengstoff-Fallen, spezielle Scharia-Felder oder auch der Verlust der Einladungskarte (wenn die Spieler auf Fragen der Lügenpresse hereinfallen und politisch inkorrekte Antworten geben). Noch raffinierter ist das Strategiespiel Isis, bei dem es gilt, Hassprediger beider Seiten unbemerkt aufs Spielfeld zu bringen. Die islamistischen Hassprediger befinden sich noch im Ausland; hier gilt es Einreiseverbote zu umgehen und passende Hinterhofmoscheen zu finden. Die Einpeitscher der Demonstranten befinden sich dagegen noch im Knast oder werden von strengen Bewährungsauflagen behindert; hier gilt es geeignete Anwälte in der Neonazi-Szene zu finden oder die Lügenpresse für eine Mitleidskampagne einzuspannen (sogenannte Tränenpunkte zu sammeln). Am Ende stehen sich beide Lager auf einem "Videoplatz" in der Dresdner Neustadt gegenüber und müssen mit sogenannten Enthauptungskarten die Sache entscheiden. Auch dafür gilt es, rechtzeitig genügend Tränenpunkte gesammelt beziehungsweise Journalisten bestochen beziehungsweise eingeschüchtert zu haben. Dem Sieger winkt diesmal nicht der Besuch beim Bundespräsidenten, sondern das Amt des Bundespräsidenten selbst. – Übrigens bestreitet der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, das Brettspiel mit seinem Roman Unterwerfung inspiriert zu haben.

