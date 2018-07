Lukas*, 9, liegt im Klassenraum einer Hamburger Grundschule auf dem Teppich und spielt Lern-Memory. "Wollen Sie mitspielen? Ist ganz einfach", sagt er und lächelt. Ein netter, ganz normaler Junge, möchte man denken.

Aber Lukas ist nicht ganz normal – und das macht ihn zum Politikum. Wenn die Inklusion von Behinderten in das Hamburger Schulsystem scheitert, liegt es zum gehörigen Teil an Lukas. An Lukas und Kindern, die so sind wie er. Dabei ist Lukas weder körperlich noch geistig behindert. Er gehört zu einer Gruppe von Kindern, die Lehrern das Leben schwer machen. Sie haben das Potenzial, Unterricht in einer Klasse unmöglich zu machen, oft haben andere Kinder Angst vor ihnen. Früher hätte man sie wohl Problemschüler genannt.

Denn Lukas ist nicht immer so nett. Gestern ist er auf dem Schulhof ausgerastet, wollte einen Mitschüler verprügeln. Nur mit Mühe konnte die Schulleiterin den tobenden Jungen in ihr Büro zerren. "Manchmal hat Lukas Aussetzer", sagt seine Lehrerin. Dann beleidigt er seinen dunkelhäutigen besten Freund. Oder schmeißt Dinge durch die Gegend. Sich kontrollieren, das kann er nicht. Und ihn zu kontrollieren, das fällt Lehrern schwer – vor allem weil es immer mehr Kinder wie Lukas gibt.

Deutschland hat sich gegenüber den Vereinten Nationen verpflichtet, behinderten Kindern die Chance zu geben, eine normale Schule zu besuchen. Doch nur ein Viertel der Kinder, die in Hamburg unter dem Stichwort Inklusion gefördert werden, sind körperlich oder geistig behindert. Drei Viertel fallen anderweitig aus der schulischen Norm: Sie lernen zu langsam. Sie sprechen zu schlecht Deutsch. Oder sie sind, wie Lukas, verhaltensauffällig. Die Schulbürokratie nennt sie Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen (L), in der Sprache (S) und in der emotional-sozialen Entwicklung (E), kurz: LSE-Schüler.

Um diese Schüler ist nun im Wahlkampf ein Streit ausgebrochen – und damit eine erneute Diskussion über die stillste und zugleich am weitesten reichende aller Schulreformen. Befürworter und Gegner sind sich weitgehend einig: Bei der Inklusion läuft einiges schief. Die Opposition erklärt die Reform für gescheitert. Am Montag will ein Bündnis aus Gewerkschaften, Eltern, Schülern, Lehrern und Schulleitern dafür demonstrieren, dass für Inklusion in der Schule künftig mehr Geld zur Verfügung steht, dass mehr Pädagogen angestellt werden können.

Aber ist Geld wirklich das Hauptproblem? Und wie gut oder schlecht steht es überhaupt um die Inklusion an Hamburger Schulen?

Wer Lehrer nach den größten Herausforderungen dieser neuen Art des Unterrichts fragt, hört immer wieder dasselbe: Es sind nicht die Behinderten, die den Pädagogen Kopfschmerzen bereiten, auch die Kinder mit Lern- oder Sprachschwächen halten die meisten – trotz aller Schwierigkeiten – für gut integrierbar. Die meiste Arbeit macht die Gruppe der Schüler mit sozial-emotionalen Problemen, das E in LSE also. Kinder, die aus Wut Türen eintreten, Stühle durch den Klassenraum schmeißen, ihre Klassenkameraden verletzen, wenn nicht rechtzeitig ein Lehrer einschreitet. Viele kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen und sind in psychiatrischer Behandlung. Ungefähr 1700 Kinder sind das in Hamburg. Kinder wie Lukas.

In Lukas’ Klasse im Hamburger Westen haben offiziell drei Kinder Förderbedarf. "Aber wenn ich ehrlich bin, ist in dieser Klasse ein Drittel der Schüler verhaltensauffällig", sagt seine Lehrerin, die wie Lukas und seine Schule in diesem Artikel anonym bleiben muss. "Ob ein Kind jetzt speziell förderbedürftig ist, das kann man nur schwer entscheiden – die Grenzen sind fließend."

Wann braucht ein Kind mehr Förderung als andere? Was braucht es, damit ein Schüler aus der Norm fällt? Diese Grenze auszuloten war schon schwierig, als die Kinder, um besonders gefördert zu werden, noch auf die Sonderschulen wechseln mussten. Damals war es ein großer Schritt für Eltern und Lehrer, ein Kind aus der vertrauten Klasse zu nehmen. Heute ist das nicht mehr nötig, die Hemmschwelle niedriger: Die Kinder können, wenn ihnen ein Sonderpädagoge erhöhten Förderbedarf bescheinigt hat, normalerweise in ihrer Klasse bleiben. Seit Einführung der Inklusion ist die festgestellte Zahl der Förderbedürftigen in allen Bundesländern stark angestiegen. In Hamburg heißt das: Im Vergleich zum Schuljahr 2009 finden sich auf den Sonderschulen 1700 LSE-Schüler weniger – aber an Grund- und Stadtteilschulen fast 5700 LSE-Schüler mehr.

Die Schulleiterin von Lukas’ Schule hat einen dicken Ordner aus dem Regal geholt, darin sind Hunderte Seiten Tabellen und Gutachten zum Förderbedarf. Inklusion ist eine Bürokratiemaschine. "Wir haben noch mal nachgerechnet", sagt sie. Ihre Schule erhält derzeit lediglich für knapp jedes dritte der LSE-Kinder Fördermittel. Das liegt auch daran, wie Hamburg das Geld für die Inklusion verteilt. Während die Schulen für jedes im Wortsinn behinderte Kind Extramittel erhalten, wird das Geld für die LSE-Schüler auf Basis der pauschalen Annahme verteilt, jedes 25. Kind habe Förderbedarf. Es gibt zwar viel mehr LSE-Schüler – aber nicht mehr Geld. "Das ist nicht gerecht", sagt die Schulleiterin.

Schulsenator Ties Rabe gab sich von diesen Beschwerden lange unbeeindruckt. Die Schulen hätten früher einen Großteil der schwierigen Kinder mit viel weniger Geld betreut, sagt er. Zudem seien in den vergangenen Jahren Hunderte Lehrer für die Inklusion eingestellt worden, mehr als in jedem anderem Bundesland. Doch nun platzt ihm das Thema in den Wahlkampf – Grund ist eine von ihm selbst angeordnete Überprüfung der LSE-Kinder in den vierten Klassen. Ergebnis: Nicht jedes 25. Kind an den normalen Schulen hat LSE-Förderbedarf, sondern jedes 15. Kind. In höchster Wahlkampfnot kündigte Rabe nun an, für die fünften und sechsten Klassen 60 zusätzliche Lehrer einzustellen. Das halten die Befürworter für viel zu wenig und Gegner für Geldverschwendung an ein grundsätzlich falsches System.

Stellt sich die Frage: Funktioniert das System? Und reicht das Geld?