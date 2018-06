Der Termin ist bestimmt, die ersten Plakate hängen bereits. Am 18. Oktober 2015 wählen die Schweizerinnen und Schweizer ihr neues Parlament. Doch über die Zukunft des Landes wurde bereits neun Monate früher entschieden.

Nicht von den gut fünf Millionen Wahlberechtigten mit ihren grauen National- und Ständerratslisten auf Dünndruckpapier. Nein, von drei Männern in ihren holzgetäfelten Büros am Zürcher Bürkliplatz. Von ihren Zahlenreihen, ihrem ökonomischen Sachverstand und einem dürren Communiqué mit dem unmissverständlichen Satz: "Die Schweizerische Nationalbank hebt den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro auf."

Der Franken-Schock ist nicht nur ein währungspolitischer Paukenschlag, dessen Druckwellen rund um den Globus jagen, nach Frankfurt, Washington oder Tokio. Und der, so ist zu vermuten, die Schweizer Wirtschaft in den nächsten Jahren umpflügen wird.

Nein, "Francogeddon" stellt auch die Frage aller Fragen: Wer hat in diesem Land eigentlich das Sagen? Der Bundesrat, das Parlament, das Volk? Oder halt doch eine Männertroika? Angeführt wird diese von Thomas Jakob Ulrich Jordan, Jahrgang 1963, Doktor der Ökonomie und Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Gewählt vom Bundesrat, vorgeschlagen vom Bankrat, einem Gremium aus Wirtschaftsprofessoren, Gewerkschaftern, Regierungsräten und Verbandsbossen.

Die Rechtslage ist klar. Die Nationalbank soll möglichst rationale Entscheide fällen, die Politik unter keinen Umständen mitreden. Weder der Bundesrat noch das Parlament, geschweige denn das Volk. Und das ist gut so. Die Wirtschaftsgeschichte zeigt: Zentralbanken, die nach den Pfeifen der Politik tanzen, werden zu Geldpressen für ausgabefreudige Regierungen. Das schnelle Kalkül, die Furcht vor dem Wählerärger über eine stotternde Konjunktur, die man mit einem Billigkredit-Strohfeuer entschärfen möchte – dieses menschliche Risiko ist zu groß, auch in der finanzpolitischen Musterschule Schweiz.

Es war Thomas Jordan, der 2007 in einem Referat sagte: "Eine transparente Geldpolitik schließt gelegentliche Überraschungen nicht vollständig aus, sofern sie sich relativ selten ereignen und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sind." Nur: Nachvollziehbar ist der Entscheid vom 15. Januar nicht einmal für Experten. Auch bald eine Woche nach dem Donnerschlag mutmaßen sie über die Beweggründe. Kühle Denker sind erschüttert und ratlos, Finanzpolitiker flüchten sich in Plattitüden. War es tatsächlich die auseinanderdriftende Geldpolitik in Europa und den USA, die Jordan zu diesem Schritt verleitete? Oder konnte beziehungsweise wollte die SNB nicht mehr Abermilliarden Euro aufkaufen, um den Frankenkurs zu schwächen? Fürchtete sie sich vor der Geldschwemme, die Mario Draghi, Mr Euro, für den Donnerstag angedeutet hatte?

Thomas Jordan und sein Direktorium waren sicherlich nicht von Tollheit getrieben, als sie ihren Entscheid fällten. Ob es ein guter Entscheid war oder ein schlechter, das wird die Zukunft weisen. Menschen, die den SNB-Präsidenten kennen, beschreiben ihn als pedantisch, auf andere wirkt er hölzern. Ein Hasardeur ist der Mann nicht. Aber ein schlechter Kommunikator. Der Blick nannte den Notenbanker bereits den "Job-Killer der Nation" und ließ ihn wie Godzilla durch die Schweiz stapfen. Hinter ihm eine Spur der Zerstörung.

Also, Herr Jordan, erklären Sie sich!

Nicht nur mit vagen Antworten, wie am Samstag in den Interviews mit Le Temps und der NZZ. Nun braucht es konkrete Antworten auf konkrete Fragen.

Kein Departementsvorsteher, kein Standesvertreter, kein Nationalrat, kein Stimmbürger kann in der Schweiz per Dekret so viel bewegen wie der SNB-Präsident. Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf wurde nur einige Stunden vor der Öffentlichkeit informiert, Wirtschaftsminister Johann Schneider-Amman sogar nur 30 Minuten. Obschon im SNB-Gesetz steht: "Bundesrat und Nationalbank unterrichten einander vor Entscheidungen von wesentlicher wirtschaftspolitischer und monetärer Bedeutung über ihre Absichten." Ein geheimes Memorandum regelt die Zusammenarbeit zwischen SNB und Eidgenössischem Finanzdepartement. Entsprechend sprach- und ratlos waren die Magistraten, als sie vor die Medien traten. Das Heft, das hatte an diesem historischen Donnerstag ein anderer Mann in der Hand: Jordan, der Ökonomen-Fürst.