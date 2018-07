Die Markthallen kommen zurück – dorthin, wo sie nie bedeutend waren. Von Kopenhagen bis Rotterdam eröffnen nördliche Städte diese Stätten im Bemühen um mediterranes Flair. Letzten Herbst zog Hamburg nach. Edeka Nord hat die Rindermarkthalle am Heiligengeistfeld saniert und eine Mischung aus Supermärkten und Feinkostständen angesiedelt. Anfang des Jahres eröffnete auch das größte der angeschlossenen Restaurants. Anscheinend musste es wie die ganze Halle der Vorgabe genügen, hip und günstig zugleich zu sein, damit die neuen Karoviertel-Bewohner vorbeischauen und die alten keine Farbbeutel werfen. Damit wäre zumindest das kuriose Geschäftsmodell des Kofookoo erklärt. Es handelt sich nämlich um "Hamburgs erstes All you can enjoy iPad Restaurant", spezialisiert auf Sushi und kleine Speisen vom Grill.

Wer durch die Glastür neben der Haupthalle tritt, findet sich in einem Club-Ambiente mit viel Schwarz und einer Empore. Am ersten Wochenende gab es Gratis-Essen für alle, die den Facebook-Auftritt des Lokals liketen. Dafür ist es heute umso leerer auf den 180 Plätzen, trotz des Einführungspreises von 15,90 Euro für beliebig viele Speisen. Der Kellner legt ein Tablet auf den Tisch. Darauf wählt man pro Person bis zu fünf Gerichte, was einen Countdown in Gang setzt. Zwanzig Minuten später darf man weiterbestellen. Bis zu zehn dieser Runden sind erlaubt; aber die, versichert der Kellner, habe noch keiner geschafft.

Erst mal eine Ladung Sushi, das scheint ja der heikle Punkt beim Flatrate-Futtern zu sein. Erstaunlicherweise ist der rohe Fisch so gut wie in teureren Lokalen. Auch die frisch gegrillten Meeresfrüchte machen Spaß. Schwächen zeigen sich erst beim dritten Durchgang, dem Bratgut. Sowohl die Gyoza als auch die gebackenen Garnelen schmecken nach vorgefertigter Ware.

Oft kommen andere Speisen als man wollte – Übertragungsfehler, die offenbar noch kein Gast beanstandet hat. Warum diskutieren, wenn es schneller geht, Neues zu ordern? Der spärliche Kontakt zum Service nimmt die Scham, etwas liegen zu lassen. Bald pickt man von den Nigiri-Sushi nur mehr die Fischstreifen herunter; Reis macht ja so schnell satt. Doch gelingt es nicht, sich auf Kosten des Hauses satt zu essen. Bereits in der fünften Runde streckt der Tester ermattet die Stäbchen.

Woran lag’s? Vielleicht am stampfenden R’n’B, der einen unwillkürlich im Maschinentakt essen lässt. Oder am Essen selbst, das oft gut und solide, aber niemals spannend war. Oder auch daran, dass ein Restaurant genau wie ein Markt sozialer Raum sein sollte und nicht bloß Plattform für den Transfer von Waren. Einen Food-Nerd muss das nicht kümmern. Der bekommt hier, was ihm wichtig ist: ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ein innovatives Konzept. Wo sonst in Hamburg kann man schon essen wie in der Science-Fiction?

Ein Druck auf Taste 4 des Tablets, und die Rechnung erscheint. Ob es denn geschmeckt habe, muss der Kellner gar nicht fragen. Taste 5 öffnet das Bewertungsfenster. Man kommt nicht umhin, das alles zu liken. Und spart das Trinkgeld ein.

Kofookoo, Neuer Kamp 31, St. Pauli. Tel. 360 368 18, www.kofookoo.de (mehr Informationen unter www.facebook.com/kofookoo). Geöffnet mo–do 17–23 Uhr, fr/sa 17–1 Uhr. Menü 24,90 € zuzüglich Getränke.