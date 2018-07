Im Oktober vergangenen Jahres war es so weit: Der Internationale Währungsfonds erklärte China zur weltgrößten Wirtschaftsmacht – vor den Vereinigten Staaten. Die Aufholjagd Chinas ist damit nicht beendet, denn nun braucht das Land die besten Manager. Bosse, die riesige Staatskonzerne lenken können und den globalen Markt kennen. China braucht Wissen aus dem Westen.

MBA-Kurse nach amerikanischem Vorbild stehen dort nun hoch im Kurs. Die Zahl der Bewerber, die den vorgeschriebenen Zulassungstest absolvieren, hat sich zwischen 2009 und 2013 verdoppelt. Tausende Chinesen wollen mit dem Titel ihre Chancen auf dem heimischen Arbeitsmarkt verbessern. Sie hoffen, dass der MBA ihnen den Weg in die Führungsetage ebnen wird, ganz wie in den USA.

Ein MBA in China bringt darüber hinaus guanxi, Beziehungen. Um Geschäfte zu machen, ist es wichtig, die richtigen Leute zu kennen. Sie zu treffen ist nirgendwo einfacher als in einem MBA-Studiengang. Denn Führungskräfte aus Partei, Regierung und Staatsunternehmen konnten die Ausbildung bisher auf Staatskosten absolvieren. Wer zusammen mit Parteikadern Klausuren schreibt und auf Studienfahrten geht, lernt sie schnell kennen.

Beziehungen zu knüpfen werde in den MBA-Programmen sehr gepflegt, sagt Fabian Froese, der an der Universität Göttingen den Lehrstuhl für Human Resources Management und Asian Business leitet. Er hat sich während eines Forschungssemesters verschiedene chinesische Hochschulen und ihre Programme angesehen. Angelehnt an das amerikanische Modell, werden in China Fallstudien mit konkreten Problemen aus dem Geschäftsalltag behandelt. Was sich aber deutlich unterscheide: "Es wird weniger diskutiert. Die staatliche Deutungshoheit wird in der MBA-Ausbildung nicht infrage gestellt."

Die Chinesen stört das nicht. Gingen sie bis vor wenigen Jahren für ihre Ausbildung noch an berühmte Managementschmieden nach Boston, London oder Zürich, hält der Aufstieg der heimischen Business Schools sie nun im Land. Zugleich zieht der MBA-Boom auch internationale Studenten an.

Die großen amerikanischen und europäischen Institutionen haben diesen Trend schnell erkannt. Sie kooperieren mit chinesischen Hochschulen und kompensieren damit die stagnierenden Studentenzahlen in der Heimat.

Ganz oben auf der asiatischen MBA-Rangliste steht die China European International Business School in Shanghai (CEIBS). Das Gemeinschaftsprojekt der chinesischen Regierung und der Europäischen Kommission hat 800 Plätze. Es ist das größte der Welt. 80.000 Euro kostet hier ein Executive-MBA für Studenten mit mehrjähriger Berufserfahrung. Der Preis sei gerechtfertigt, sagt der CEIBS-Dekan Hellmut Schütte. Schließlich zahle man den Professoren international übliche Gehälter.