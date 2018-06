Der muslimische Wille zur Gekränktheit bricht alle Rekorde. Jetzt hat er bei Aldi einen neuen Anlass zur Aufregung gefunden: die Flüssigseife Ombia, deren Etikett eine Moschee ziert. "Mit einer Seife wäscht man sich", schreibt ein Empörter im Internet, "und wenn eine Moschee auf der Seife abgebildet ist, so hat das nichts mit Respekt zu tun!" Ein weiterer, weniger rechtschreibsicher: "Die Muslime wollen während Sie aufm Klo sitzen einfach keine Moschee auf dem Waschbecken sehen." Kann man das verstehen? Vielleicht; auch wenn ein Abbildungsverbot bisher nur den Propheten Mohammed zu betreffen schien. Andere haben deshalb sogleich auf die türkischen Konserven verwiesen, die sich – bisher unkritisiert – mit Minaretten und Kuppeln schmücken.

Der Discounter hat indes schon versprochen, die Seife zu entfernen: "Es tut uns leid, dass es bei Ihnen aufgrund der Gestaltung unserer Seife zu Irritationen gekommen ist. Bitte seien Sie versichert, dass dies keinesfalls unsere Absicht gewesen ist." Was war die Absicht? Nun, die Seife, die wie ein schlechter Roman den Untertitel 1001 Nacht trägt, wollte gewiss nur die Wohlgerüche des Orients beschwören und als dessen Chiffre eine Moschee bemühen. Man könnte das durchaus als Klischee kritisieren, aber leider hat die eilfertige Bereinigung des Sortiments einen neuen Proteststurm ausgelöst. "Auch ich habe einen Glauben", schreibt einer auf der Facebook-Seite von Aldi. "Habe geglaubt, Aldi lässt sich nicht von Minderheiten erpressen."

Der neue deutsche Glaubensstreit hat also für den Discounter die schlimmste Wendung genommen – den gefürchteten doppelten Shitstorm ausgelöst, der jedes Verhalten mit Wut quittiert. Zur Beruhigung sei allerdings darauf verwiesen, dass es sich bei der abgebildeten Moschee auch um die Hagia Sophia in Istanbul handeln könnte, die früher eine Kirche war – und heute ein Museum ist. Selbst Andachtsstätten können profaner Verwendung zugeführt werden. Es gibt in türkischen Kramläden sogar Nachttischlampen in Form von Moscheen, mit Licht und Ton und einer Weckfunktion. Sie geben dem übermüdeten Geschäftsmann, der vielleicht den Ruf des Muezzins überhörte, eine zweite Chance.