Mann, war das ein Hammer! In der Haut des Nationalbankdirektors möchte ich nicht stecken. Der schwarze Donnerstag mit der Aufhebung des Frankenmindestkurses, der die Realwirtschaft in der Schweiz auf dem falschen Fuß erwischt hat, wird in die Geschichte eingehen.

Tourismus und die Exportwirtschaft überlegen sich seither fieberhaft, ob und wie sie es wirtschaftlich durchstehen, falls ihre Produkte dauerhaft massiv teurer werden. Guter Rat ist wohlfeil. Da hat man noch vor wenigen Wochen anlässlich der Abstimmung über die Goldinitiative von allen Seiten die Unabhängigkeit der Nationalbank gelobt und verteidigt. Und jetzt dieser Hammer.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, liegt er nun vor: Die Schweizer Währung ist endgültig im Strudel des internationalen Casinokapitalismus angekommen. Die Märkte, sprich Spekulanten und Fluchtgeldkapitalisten, werden sich um das rhetorische Unabhängigkeitsmantra gewisser Kreise foutieren.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Im Fall von Exportunternehmen bedeutet das schon heute, dass sie für Euro-Rechnungen, die sie im Dezember ausgestellt hatten, nun ein Fünftel weniger bekommen. Für künftige Aufträge könnte es noch schwärzer werden, wenn der Frankenkurs weiter so hoch bleibt. Im Tourismus ist es nicht viel anders: Für ausländische Gäste ist die Schweiz um ein Fünftel teurer geworden. Weil umgekehrt für schweizerische Gäste Ferien im Ausland um ein Fünftel günstiger geworden sind und die Branche standortgebunden ist wie keine andere, ist die Besorgnis dort besonders groß: Für Ausländer ist es in der Schweiz teurer, für Schweizer im Ausland billiger. Jetzt rächt sich bitter, dass die Besitzstandslobbys die Verschärfung des Kartellgesetzes im Parlament abgeschossen haben. Die Konsumenten können mit den Füßen abstimmen, die KMUs und der Detailhandel werden noch mehr unter den Monopolpreisen der Importeure leiden.

Dass der Direktor der Arbeitgeber gleich den Lohnkürzungshammer zückte, war in dieser Situation zu erwarten – auch wenn Lohndruck unweigerlich dem Binnenmarkt zusetzen würde. Und der Binnenmarkt war es, der uns in der letzten Krise gerettet hat. Sobald die Leute Angst vor Lohnkürzungen oder gar um ihren Arbeitsplatz haben, beginnen sie zu sparen. Um das zu wissen, braucht man kein Volkswirtschaftsstudium.

Der ebenfalls überrumpelte Bundesrat fackelte nicht lange und schickte den Wirtschaftsminister vor. Das magistrale Rezept, via Tagesschau in alle besorgten Stuben geschickt, ließ mich leer schlucken: "Es wird wichtig sein, dass wir rasch den Unternehmungen einen attraktiven Steuerstandort bieten können." Aha, so einfach ist das. Dieser Satz ist in dieser Situation erschütternd. Und lässt tief blicken, sehr tief.

Denn es handelte sich nicht einfach um einen unglücklichen Ausrutscher, wie ich zunächst noch gehofft hatte. Im Gegenteil: Unser Wirtschaftsminister hatte in seinem Rücken den stramm bürgerlichen wirtschaftspolitischen Ausschuss des Gesamtbundesrates, der auch in seiner Medienmitteilung nur attraktive Steuern forderte. Es sind tief eingegrabene Reflexe – es ist gleichsam das vegetative Polit-Nervensystem der Bürgerlichen, das hier sprach. Das bürgerliche Mantra. Und es ist deshalb so erschütternd, weil mir für diese Situation und diese Betroffenen viele dumme Rezepte einfallen, aber keines, das noch dümmer wäre als dieses. Denn die betroffenen Unternehmungen haben kein Steuerproblem. Sie haben bei ungünstigem Frankenkurs ein Umsatz- und Margenproblem. Und zwar eines von der ganz groben Sorte. Ihnen geht die Luft aus – aber nicht wegen Steuern: Auch international ist die Schweiz nicht eben als Steuerhölle bekannt. Im Gegenteil.

Aber wer nur hämmern kann, sieht halt einfach in jedem Problem einen Nagel. Und donnert der Realwirtschaft den Sargnagel ins Holz.