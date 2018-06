Der korrekte Titel seiner Exzellenz Prof. Dr. med. Ossama bin Abdul Majed Shobokshi lautet: "Botschafter des Wächters der beiden heiligen Stätten" Mekka und Medina. Die Fahne, die hinter seinem Schreibtisch mit Blick auf den Berliner Tiergarten steht, ist grün – die Farbe des Islams, genauer die Farbe des Propheten, darauf in weißer Schrift das islamische Glaubensbekenntnis, die Schahada. Darunter ein Schwert – für die Bereitschaft, den Islam mit allen Mitteln zu verteidigen und zu verbreiten. Niemals darf die Fahne auf halbmast gesetzt oder auch nur ein Foto von ihr weggeworfen werden – es wäre eine Beleidigung des Propheten, und die zieht im Königreich Höchststrafen nach sich.

Botschafter Shobokshi, ein schlanker, schweigsamer Mann von 71 Jahren, ist also nicht einfach einer von vielen Diplomaten im Berliner Botschaftsviertel; er sieht sich auch als Botschafter einer Religion. "Bei uns", so sagt Shobokshi, "steht die Wiege des Islams, das Haus Gottes."

Sein Land sei wegen der Attentate in Paris, aber vor allem wegen der wachsenden Zahl von Extremisten in der Region "sehr beunruhigt", sagt der Botschafter. Das alles "schadet dem Islam, und es schadet den Arabern". Selbstverständlich hätten die Redakteure von Charlie Hebdo das Recht gehabt, ihre Meinung zu äußern, man hätte sie niemals umbringen dürfen. Das Recht, den Propheten zu beleidigen, hätten sie allerdings nicht, niemand habe dieses Recht. Shobokshi versteht nicht, dass genau dies hinter der Empörung im Westen steht: Mit der Meinungsfreiheit wird es gerade dann ernst, wenn es um unangenehme Meinungen und kränkende Zeichnungen geht. Weil er hier anders denkt, beantwortet sich für den Botschafter die Frage nach dem Blogger Raif Badawi praktisch von selbst.

Badawi ist in Saudi-Arabien zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt worden; die ersten 50 Schläge gingen am vergangenen Freitag öffentlich unter dem Beifall der Umstehenden vor der Al-Jafari-Moschee auf ihn nieder. Er habe den Propheten beleidigt, erklären saudische Offizielle, mit hochgezogenen Augenbrauen. Solche Strafen würden öffentlich vollstreckt, um Kriminelle abzuschrecken. Aber Badawi hatte nicht den Propheten beleidigt, sondern vor allem die saudische Obrigkeit, die Religionswächter. Da kommt wieder die Fahne ins Spiel: Majestätsbeleidigung ist im Königreich des Hüters der heiligen Stätten eine Beleidigung des Propheten. Zwischen Staat und Religion trennt Saudi-Arabien eben nicht.

Hat Botschafter Shobokshi jemals selbst einer solchen öffentlichen Bestrafung oder einer Hinrichtung beigewohnt? "Ich bin Arzt, Madame", entgegnet der Botschafter, der vor seiner Diplomatenlaufbahn in Erlangen Medizin studiert hat. "Mein Beruf ist es, Menschen zu helfen."

Die Demonstrationen für die Befreiung Badawis vor seiner Botschaft am vergangenen Freitag hat Shobokshi höflich zur Kenntnis genommen. "Ich bin sogar hinausgegangen und habe den Demonstranten Regenschirme gebracht und Wasser", erklärt er. "Es sind Menschen!" Dass die Kritik dieser "Menschen" niemals durch die Ornamente der modernistisch-muslimischen Fassade der saudischen Botschaft dringen wird, scheint dabei ebenso klar.

Shobokshis Beschreibung der Stimmung im Königreich als "beunruhigt" dürfte eine vorsichtige Untertreibung sein. König Abdullah, von dem Shobokshi behauptet, es gehe ihm gut und er sei längst zurück in seinem Palast, liegt Gerüchten zufolge im Sterben – und es ist völlig unklar, wer nach seinem Tod in Riad das Sagen haben wird. Der Ölpreis fällt. Die Schiiten im Ostteil des Landes begehren auf. Das verhasste iranische Regime wird stärker und stärker, und obwohl der Arabische Frühling erfolgreich niedergeschlagen wurde, rumort es hinter der Fassade ewiger Stabilität. Auf Shobokshis Schreibtisch befindet sich ein panic button, und auf einem Überwachungsmonitor kann er permanent neun neuralgische Räume der Botschaft beobachten.

Die Unruhe im Königreich und drumherum hat vor der Familie des Botschafters nicht haltgemacht. Shobokshis Frau schreibt Gedichte und Prosa; sie pendelt zwischen Dschidda und Berlin. Seine Tochter hat an der kanadischen McGill-Universität studiert; sie ist Journalistin. Der Botschafter gibt zu verstehen, dass die Härte und Grausamkeit der theokratischen saudischen Justiz vor allem eine Botschaft an die Massen sei; er selbst brauche das nicht, aber einfache Menschen vielleicht schon. Man muss nicht lange rätseln, wem Shobokshi die Schuld an der Lage der Region gibt: Vor der Irak-Invasion der Amerikaner – offiziell ein langjähriger Verbündeter der Saudis – hätten Schiiten und Sunniten überall absolut friedlich zusammengelebt, danach seien die Iraner im Irak einmarschiert, hätten sich auch in Syrien massiv eingemischt und brüsteten sich nun damit, bereits vier arabische Hauptstädte unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. "Was Sie daraus schließen", sagt der Botschafter mit vielsagendem Blick, "ist Ihre Sache" – mit anderen Worten: Amerikaner und Iraner haben auf verschlungene Weise gemeinsame Sache gemacht – zum Unglück der Araber und zum Unglück des Islams.

Die Deutschen schätzt Shobokshi, denn sie seien Menschen, die nach den Unbilden einer Diktatur nach Frieden und Stabilität strebten, ganz wie die Saudis. Er ist stolz auf die Entwicklung seines Landes: "Wir waren ein Beduinenvolk, jetzt haben wir Astronauten. Unsere Mediziner sind berühmt für die Trennung siamesischer Zwillinge."

Die Kapitelle der Säulen in Shobokshis Büro mit Blick über den Tiergarten sind aus 24-karätigem Gold. Aber hinter der imperialen islamisch-monolithischen Fassade bewahrt sich der Botschafter ein kleines Refugium der Ironie. Sein deutscher Lieblingsdichter ist nicht Goethe oder Rilke. Es ist – Kurt Tucholsky.