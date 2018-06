Ohne seinen Untergrund wäre Neapel nie entstanden. Davon jedenfalls ist die Archäologin Leoni Hellmayr überzeugt. Riesige Steinbrüche im Boden unter der heutigen Großstadt lieferten schon den alten Griechen den stabilen Tuffstein für ihre Häuser fast zum Nulltarif. Später nutzten die Römer die Hohlräume als Wasserleitung und bauten ein Theater hinein, von dem sich Teile noch heute im Keller eines Wohnhauses besichtigen lassen. Doch auch andere Metropolen überraschen kundige Besucher nicht nur an der Oberfläche. Hellmayr lässt sich begeistern und hat Wahrheit und Mythen aus dem Untergrund in einem aufschlussreichen Lesebuch zusammengetragen. In New York etwa gilt nicht ein neuer Wolkenkratzer als das wichtigste Bauvorhaben für die Zukunft der Stadt, sondern der gewaltige Tunnel No. 3. Er soll nach 50 Jahren Bauzeit von 2020 an auf 97 Kilometer Länge die marode Wasserversorgung aus dem frühen 20. Jahrhundert ersetzen. Sechs Milliarden Dollar lässt sich die Stadt das kosten. Moskau protzt derweil mit seinen imposanten Metro-Stationen, und Tokio schützt sich mit dem größten Drainagesystem der Welt vor Erdbeben und Tsunamis. In Montreal wurde gleich ein ganzer Teil der Stadt mit Geschäften, Bars und Kinos unter die Erde verlegt, wo es auch bei –30 Grad im Winter noch mollig warm ist. Wer sonst nur zum Lachen oder Kartoffelnholen in den Keller geht, könnte mancherorts überrascht werden.