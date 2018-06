Der große Thomas Hoepker bezeichnet sich selbst gerne als "Fotojournalist", und als solcher hat er im Laufe seines Lebens weit mehr als die halbe Welt bereist. Wie ein historischer Atlas in Bildern wirkt der Band Wanderlust, eine Retrospektive seiner Arbeiten aus 60 Jahren. Darunter finden sich ikonische Porträts des jungen Muhammad Ali ebenso wie politische Reportagen aus Osteuropa – und immer wieder Reiseimpressionen wie unser Bild, das 1990 in New Mexico entstanden ist. Nur ein Gedanke trübt die Freude beim Blättern: Man wäre gerne dabei gewesen.