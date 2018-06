Philip, in der Ökonomie gibt es keine absoluten, sondern nur relative Wertmaßstäbe. Entscheidend ist also nicht, welche Folgen eine Maßnahme für sich genommen hat, sondern welche Folgen sie im Vergleich zu allen anderen möglichen Maßnahmen hat. Du liegst also richtig und falsch zugleich. Es ist richtig, dass der Ankauf von Staatsanleihen die Kurse an den Finanzmärkten nach oben treibt – und dass davon vor allem die Reichen profitieren, während normale Sparer zusehen müssen, wie der Zins allmählich verschwindet.

Das bedeutet aber nicht, dass das Programm ein Fehler wäre. Denn erstens ist der Zinsschwund vielleicht für die Mittelschicht ein Problem, die Bedürftigen haben im Zweifel eher Bankschulden. Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung verfügt in Deutschland rund ein Fünftel aller Erwachsenen überhaupt nicht über Vermögen, das durch die niedrigen Zinsen aufgefressen werden könnte.

Und zweitens stützt das billige Geld die Wirtschaft, weil mehr Immobilien gebaut werden, weil die Unternehmen einfacher an Geld für die Finanzierung von Investitionen kommen und die Abwertung des Euro den Exporteuren das Geschäft erleichtert. Das sichert Jobs, was gerade Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen zugutekommt.

Auch die Banken wurden nicht gerettet, um die Banker zu retten, sondern weil die Kreditversorgung der Wirtschaft in Gefahr war. Ich denke nicht, dass die Kernschmelze des Finanzsystems im Sinne der einfachen Arbeitnehmer gewesen wäre. Oder glaubst Du, dass den Menschen geholfen wäre, wenn zwar die Aktienkurse nicht steigen würden, dafür aber weniger Arbeitsplätze entstünden? Das würde nämlich passieren, und das fehlt in Deiner Bilanz der Krisenpolitik. Der Boom an den Börsen ist gewissermaßen der Kollateralschaden des eigentlichen Zwecks der Hilfsmaßnahmen – und der besteht darin, die Nachfrageschwäche in der Währungsunion zu bekämpfen, die sich in der extrem niedrigen Inflationsrate äußert.

Kolumne Streitfall Kolumne Streitfall Alle zwei Wochen ringen ZEIT-Korrespondent Mark Schieritz und ZEIT-ONLINE-Redakteur Philip Faigle um die richtige Antwort auf eine aktuelle ökonomische Frage. Die Kolumne erscheint zeitgleich in der Printausgabe und Online unter www.zeit.de/streitfall.

Nun kann man lange darüber diskutieren, ob der Ankauf von Staatsanleihen das beste Mittel ist, um für mehr Nachfrage zu sorgen. Es wäre sicher wirkungsvoller – und sozial gerechter –, wenn der Staat sich stärker verschulden würde, um zum Beispiel mehr Geld für die Infrastruktur auszugeben oder Geringverdiener zu entlasten, die einen großen Teil ihres Einkommens für den Konsum aufwenden. Die EZB könnte auch, wie es der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman vorgeschlagen hat, jedem Bürger direkt frisches Geld auf das Konto überweisen. Aber diese Idee gilt ja in Europa und vor allem in Deutschland als Teufelszeug.

Deshalb fehlt der Debatte über die Krisenpolitik die Aufrichtigkeit: Die Kritiker sind gegen das billige Geld, sie nennen aber keine Alternativen. Und Strukturreformen gehören ganz sicher nicht dazu, denn sie sorgen bestenfalls mittelfristig für mehr Wachstum, lösen aber das akute Problem der mangelnden Nachfrage nicht.

Und auch in Europa sind die Mitgliedsländer handlungsfähig. Sie müssen die unerwünschten Verteilungseffekte der Krisenmaßnahmen nicht hinnehmen. Wenn die niedrigen Zinsen die Kurse an den Börsen steigen lassen, dann könnte der Staat zum Beispiel Kapitalerträge stärker besteuern und die zusätzlichen Einnahmen für die Allgemeinheit ausgeben. Dein Mark

Lesen Sie hier den Text von Philip Faigle.