Es war nur eine irritierende kleine Meldung. Im Strom der Bilder und Ansprachen zum Auschwitz-Gedenken wäre sie beinahe untergegangen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat gefordert, der Besuch eines ehemaligen KZs sollte in Zukunft für alle Schüler ab der neunten Klasse verbindlich werden. Einen Moment lang ist man geneigt zu fragen: Wirklich?

Gerade sendet die ARD eine Themenwoche Auschwitz; in der Talkshow von Günther Jauch waren Überlebende des Vernichtungslagers zu Gast, das vor 70 Jahren von der Roten Armee befreit wurde; der Spiegel titelt mit Lebenserinnerungen von ehemaligen KZ-Häftlingen; Bücher und Filme zum Thema finden immer wieder ein großes Publikum. Brauchen wir da eine Besuchspflicht für Teenager? Oder, anders gefragt: Was bringt verordnete Erinnerung?

Zwischen persönlicher Erinnerung und musealer Gedächtniskultur

Es gab jedoch noch eine zweite Meldung, über eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung. Danach will eine große Mehrheit der Deutschen, 77 Prozent, "die Geschichte ruhen lassen". Und 55 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, "beinahe 70 Jahre nach Kriegsende sollten wir endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen". 2007 waren noch 58 Prozent für einen Schlussstrich, 1991 sogar 60 Prozent. Sind also die offiziellen Beteuerungen, wie von Bundespräsident Joachim Gauck, das Andenken an Auschwitz sei unwiderruflich Teil der deutschen Identität, womöglich nur Eliten-Rhetorik? Amtliche Bekenntnisse, die von der Bevölkerung nicht geteilt werden?

Man muss sich, wenn man Antworten auf diese Fragen sucht, zweierlei klarmachen. Zum einen, dass in jeder verordneten Erinnerung, wie wohlmeinend auch immer, ein Element der Bevormundung steckt, womöglich auch das implizite Misstrauen, dass der Schoß noch fruchtbar sei – worauf viele, nicht nur Schüler, mit Ablehnung reagieren. Zum anderen, fast banal, das zu sagen: Auch die Erinnerung verändert sich, ständig. Sie ist seit 1945 durch verschiedene Phasen gegangen, von der Verdrängung nach dem Krieg bis hin zur Quasi-Staatsreligion der Berliner Republik, und sie wird sich weiter ändern, sie wird vermittelter, akademischer, auch distanzierter werden, kurz: historischer.

Heute, im Jahr 2015, stehen wir an der Schwelle zwischen der persönlichen Erinnerung und der musealen Gedächtniskultur. Die letzten Überlebenden des Völkermordes sind Greise, und auch die Mörder und Mittäter sind fast nicht mehr unter uns. Wir haben niemanden mehr, den wir noch fragen können. Aber jetzt muss auch niemand mehr mit Opa über den Holocaust streiten, Familienfeiern sind keine Geschichtstribunale mehr. Niemand muss mehr damit rechnen, dass der Lehrer, der Staatsanwalt oder der Abteilungsleiter ein Altnazi ist. Der Generationenkonflikt, den die Achtundsechziger angezettelt haben, ist entschieden, nicht nur biologisch, auch politisch. Das kollektive Schweigen ist gebrochen. Spät, sehr spät, aber immerhin.

Damit einher geht eine Verlagerung der Erinnerung, aus den Familien, in die Institutionen. Das Gedächtnis an den Holocaust ist gleichsam verstaatlicht worden. Was nicht nur heißt, dass es neben vielen privaten und lokalen Initiativen vor allem öffentliche Einrichtungen sind, die die NS-Vergangenheit erforschen, Briefe, Bilder und Artefakte bewahren. Verstaatlichung heißt, dass die Bundesrepublik das Gedächtnis an den Holocaust offiziell zu ihrer Sache gemacht hat. Im Verfassungsbogen der Parteien, der von ziemlich weit rechts bis ziemlich weit links reicht, ist das Bekenntnis zur politischen Verantwortung, die aus dem Holocaust folgt, Konsens geworden.

Das zeigt sich in den vielen Denkmalen und Gedenkstätten, die in den letzten Jahren errichtet wurden, mit eigenen Erinnerungsorten für viele Opfergruppen, die Euthanasie-Opfer, die Homosexuellen, die Sinti und Roma, und mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin im Zentrum. Nichts davon ist überflüssig, aber es ist eben auch wahr, dass Denkmale, die wir jeden Tag ansehen, aus unserem Blick verschwinden: Sie werden vor unseren Augen unsichtbar.

Und es gibt noch eine weitere Verschiebung in der Erinnerungskultur, eine, deren Folgen einstweilen schwer abzuschätzen sind. Immer mehr Menschen leben in diesem Land, die keine familiäre Beziehung zur deutschen Vergangenheit haben. Menschen, deren Urgroßväter nicht an der Ostfront waren, deren Verwandte nicht in den Bombenkellern ausharrten. Menschen, deren Vorfahren in der Türkei, in Vietnam oder Eritrea lebten. Wie sie in ihre ohnehin komplexe Identität die Erinnerung an den Holocaust integrieren, wird sie prägen – und das deutsche Gedenken. Als deutsche Staatsbürger können sie die NS-Vergangenheit nicht einfach abweisen; aber umgekehrt kann auch die hiesige Erinnerungskultur nicht ignorieren, dass viele Zuwanderer aus dem Mittleren Osten auf den Holocaust durch die Brille des Konflikts zwischen Israel und Palästina blicken, mit teils massiven antisemitischen Vorurteilen. Damit umzugehen ist unvermeidlich. Und es wird die Debatte um die Erinnerung neu erhitzen.

Erinnerung ist nichts Statisches, nichts Abgeschlossenes. Jede Generation hat einen eigenen Zugang zum Holocaust. Vielleicht braucht es dafür mitunter Appelle, aber sicher keine Verordnungen. Viel wichtiger ist etwas anderes: Neugier. Und Empathie. Und diese Form des Mitgefühls ist keine Frage des Alters, der Herkunft oder der Religion.

