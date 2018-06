Wer Wärme wollte, musste lange Zeit den Lärm ertragen, der mit ihrer Produktion einherging. Das Kratzen der Schaufel, die unter die Kohlen fährt. Das Klonken im Eimer aus Blech. Und dann, wenn es endlich warm ist, das Durchrütteln der Kohlen oder Briketts. So war es Alltag bis vor wenigen Jahrzehnten. Dann machte der Fortschritt die Welt auch in dieser Hinsicht leiser: Fernwärme, Gas und Öl lösten die Kohle ab, Zentralheizungsanlagen die Öfen. Unsere wärmegedämmte Moderne ist eine schallgedämpfte Zeit.

Das Bundesumweltministerium verzeichnet gleichwohl noch immer mehrere Millionen "Einzelraumbefeuerungsanlagen" in Deutschland (und derzeit sind sie gar nicht unattraktiv: "So machen Sie sich unabhängig von Putins Gas", titelte 2014 der Focus). Umgekehrt kannte man das Prinzip Zentralheizung schon im 18. Jahrhundert. Im Keller schippten Bedienstete die Kohlen, oben war es warm und still. Nicht nur der Fortschritt, auch soziale Ungleichheit lässt sich in Dezibel messen. In Vierteln wie Prenzlauer Berg in Berlin sind die wenigen noch rein kohlebeheizten Wohnungen denn auch zu letzten Bastionen im Kampf gegen die Gentrifizierung geworden. Allen anderen klingt das Ofenzeitalter verklärt romantisch in den Ohren – Pferdehufe, Kohlenrutsche, Feuerhaken –, während es im frisch lackierten Heizkörper leise pocht.