Was ist zu tun, wenn die Welt grad wieder untergeht? Wenn schwere Winde aufziehen, die Eis und Schnee mit sich tragen, ein Blizzard wie Juno, der alles unter sich vergraben will? Oder wenn die Erde bebt, weil der Aktien- und Finanzmarkt doch kein Halten kennt und das Geld auf seiner Talfahrt noch die schönsten Sicherheiten mit sich reißt? In solchen Momenten gibt es für die wahrhaft Mächtigen der Welt nur eines: Sie lassen sich ein Schaumbad ein.

Weit oben über New York, auf 400 Meter Höhe, also eigentlich im Himmel, steht so eine Badewanne der Macht. Auch wenn das neue Wohnhochhaus erst im Sommer eingeweiht wird, das längste der Welt!, kursieren doch schon Bilder davon, wie es dort oben aussehen wird. Das schönste Bild zeigt Marmorwände, zeigt ein Panoramafenster, zeigt dahinter die Unendlichkeit von Himmel und Erde, zeigt im Vordergrund die Wanne, weiß und schlicht. Eine reinere Form der Erhabenheit hat die Gegenwart nicht zu bieten.

Hier, wo eine Wohnung 96 Millionen Dollar kostet, geht es nicht um etwas so Profanes wie Sauberkeit. Es geht nicht ums Planschen und Entspannen. Es geht darum, die eigene Überlegenheit zu zelebrieren, wohltemperiert, in eisigen Höhen.

Hier entblößt sich der Mensch für alle sichtbar, doch von niemandem gesehen. Hier ist er in der Welt, und geht auf wunderliche Weise zugleich in ihr auf. Denn wenn der Mensch so daliegt, umschmeichelt vom seifigen Wasser, löst sich der Körper von aller Schwere. Und der Blick löst sich auch, schweift ins weite Firmament, das ganz dicht heranrückt. So eingetaucht ins Elementare, darf der Mensch sich eins fühlen mit sich und dem Kosmos. Ein Moment der Verschmelzung.

Stimmt schon, das ist Maklerpoesie. Doch will sich das Bild vom Bad im Himmel, hat man es einmal im Kopf, nicht so schnell verflüchtigen. Vielleicht liegt das daran, dass sich hier, in der schlichten Wanne, zwei widerstreitende Träume der Gegenwart vereinen, der Wunsch nach größter Transparenz und die Sehnsucht nach abgeschirmter Intimität. Beides zu sein, auf offene Weise verschlossen, auf entweltlichte Art dem Leben zugewandt, das ist es, was heute wahre Herrschaft ausmacht.

Das Schönste aber an so einer Machtwanne ist, dass darin selbst der Untergang zum Vergnügen wird. Nase zu und einfach abtauchen! Nur der Schaum brennt ein wenig in den Augen.