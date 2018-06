Das Böse, lautet eine alte These, ist die Unterbrechung des Kulturzustandes durch einen Naturzustand. Im Kulturzustand herrschen Regeln, sie dienen nicht zuletzt dem Schutz der Einzelnen. Vor allem herrscht das Gewaltmonopol des Staates, durch das die Anwendung von Gewalt strengen, gemeinhin akzeptierten Regeln unterworfen ist.

Der Kulturzustand wird durch Überwindung eines Naturzustandes erreicht, in dem jeder gegen jeden Gewalt anwenden kann; Grausamkeit ist da Voraussetzung des Überlebens. Das Böse tritt hingegen ein, wenn in einem erreichten Kulturzustand vorzivilisatorische Strategien der Macht- oder Gewaltanwendung zum Einsatz kommen. Diese Strategien werden "barbarisch" genannt, und mit Recht lösen sie in der Gesellschaft Alarm aus. Die barbarischen Akte bringen dann die Experten ins Spiel, die die Wiederherstellung des Kulturzustandes in Aussicht stellen.

Die Kultur hat aber nicht nur eine schützende Qualität. Um sich an ihre Regeln zu halten, muss man sich oft genug beherrschen. So befreiend die Kultur auch sein mag, sie übt ihrerseits Druck aus. Manche Leute laufen in der Kultur wie Kochtöpfe herum, die bald explodieren werden. Auch so entsteht in der Kultur das Böse, und es gibt ja auch andere Experten, die behaupten, mit dieser oder jener Barbarei sei der Untergang der Kultur besiegelt. Angesichts des Bösen kann man verzweifeln (und gerade angesichts des Bösen darf man es nicht).

Wie komplex das Thema ist, kann man in einer hervorragend eingeleiteten Textsammlung lesen. Hannah Arendt zitiert eine Stelle von Plato, die schmerzhaft ist, weil der Philosoph zu resignieren scheint: Es gebe keine Ordnung von Natur aus, die man nur verstehen müsse, um zu wissen, was gerecht sei. Die Menschen würden "darüber fortwährend streiten und es ständig neu setzen; was sie aber festsetzten und was sie einmal festgesetzt hätten, das sei dann jeweils gültig, obwohl es auf Kunst und auf den Gesetzen beruhe, aber gewiss nicht auf irgendeiner Ordnung der Natur." Gesetze sind nur "Imitationen des Menschlichen", sie haben kein tieferes Fundament. Daher sind sie dem Streit ausgesetzt. So wird auf der Welt nicht zuletzt mit Gewalt darüber gestritten, was denn gerecht sei. Plato lässt an der zitierten Stelle die Hoffnung leben, dass die Gesetze nicht bloße Konventionen sind. Während die Philosophen es besser wüssten, glaubte "die Menge", dass die Gesetze, weil sie festzustehen schienen, auch "natürlich" gölten.

Nach Auschwitz, sagt Susan Neiman, sei die Illusion, man könne das moralisch Böse vernünftig erklären, am Ende. Beim Studium der Texte über das Böse kommt es mir vor, als ob ausgerechnet dieses Thema einen Ansatz dafür bietet, alles Menschliche in einem zu behandeln.