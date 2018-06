Der berühmte Lehrer erlag dem Charme des Mädchens aus gutem Haus und nahm sie in seine Schule auf, obwohl er nicht viel von ihrem Talent hielt. Das brauchte sie auch nicht für ihren dritten und skandalumwitterten Auftritt: Sie badete nackt, lief im Evakostüm durch einen Wald und mimte überzeugend einen Orgasmus.



Der erste ihrer insgesamt sechs Ehemänner unterband weitere Schauspiele; nach vier Jahren entkam sie dem eifersüchtigen Waffenfabrikanten in den Kleidern ihres Dienstmädchens, freilich mit ihren Juwelen in der Tasche.



Die wichtigste Firma für 90-Minuten-Träume nahm sie unter Vertrag und pries sie an als "schönste Frau der Welt" – und das war kaum übertrieben. In ihrem ersten Werk sorgte sie für eine Sensation. Ihre Mittelscheitelfrisur wurde zum Must, und ihre exquisiten Kopfbedeckungen etablierten sie als Stilikone. Gute Rollen spielte sie nur selten, meist erschien sie als dekoratives Beiwerk.



Dafür ging sie als Erfinderin in die Technikgeschichte ein. Zusammen mit einem Komponisten tüftelte sie ein Verfahren aus, mit dem sich U-Boote orten ließen. Zwar wurde ihr Patent nicht eingesetzt, das Prinzip jedoch, der Frequenzsprung, wird noch heute in der Kommunikationstechnik angewendet.



Nach zwanzig Jahren war es mit Angeboten für die kapriziöse und wenig ambitionierte Schauspielerin vorbei. Skandale, Männergeschichten und Gerichtsverfahren sicherten ihr noch eine Zeit lang die Aufmerksamkeit der Klatschpresse. Als sie in einem Rentnerparadies starb, war sie schon lange zur Legende geworden.

Lösung aus Nr. 4:

Manuel Neuer (geb. 1986) ist seit 2010 die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft und wurde im Sommer 2014 Weltmeister. Er ist Welt-Torhüter und deutscher Fußballer des Jahres 2014; 2011 wechselte er von Schalke 04 zum FC Bayern München