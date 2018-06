Arbeitslose Schlecker-Frauen könne man doch zu Erzieherinnen umschulen, schlug vor Jahren die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen vor. Da bekamen die Eltern all der früh geförderten Charlottes und Friedrichs Angst: Wer jahrelang Shampoos einsortiert hat, hält womöglich Jesper Juul für eine schwedische Haarspülung. Der Umschulungsvorschlag fiel durch. Dann interessierte sich niemand mehr für die Schlecker-Frauen. Freie Wirtschaft, freier Fall.

Die katholische Kirche, derzeit weltweit führender Anbieter von Kapitalismuskritik, zeigt, dass es auch warmherziger geht. Gestrauchelte Kirchenmänner sind auf dem Arbeitsmarkt noch schwerer vermittelbar als entlassene Schlecker-Frauen. Für die einstigen Topverkäufer der Frohen Botschaft wurde deshalb ein Coaching-Programm namens Compassion aufgelegt. Es umfasst die Module Einsicht, Reue, Umkehr und persönliche Wünsche. Diese sind beliebig kombinierbar, ihre Intensität und Dauer wird auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt.

Als einer der ersten Deutschen kam Walter Mixa in den Genuss des Angebots. Der einstige Bischof von Augsburg hatte nach eigenen Angaben "die eine oder andere Watsch’n" an Heimkinder ausgeteilt. Von einer Umschulung zum Montessori-Pädagogen wurde abgesehen. Der Bischof durfte eine Weile mit evangelikalen Methoden experimentieren, wurde aber dann 2012 sanft wieder in römisch-katholische Zusammenhänge eingegliedert. Walter Mixa gehört seitdem dem päpstlichen Rat für die Pastoral im Krankendienst an, zelebriert Gottesdienste und trifft gelegentlich in vollem Bischofsornat die alten Kollegen. Seine persönliche Homepage ist so gut gepflegt wie sein Haar, der Terminkalender lässt auf ein erfülltes Dasein schließen. "Ich kann Compassion nur von ganzem Herzen empfehlen", sagt er.

Wie individuell die Module angepasst werden können, zeigt das Beispiel des früheren Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst. Er trat im März 2014 zurück. Externe Experten ventilierten über die Medien verschiedene Vorschläge für das Modul "tätige Reue". Dem früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler schwebte ein Bistum in Afrika vor, dafür musste er sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, neokolonial zu denken. Spaßigere Naturen sahen den ästhetisch versierten Kirchenmann als Assistenten in einer Neuauflage der RTL-Deko-Soap Einsatz in vier Wänden. Wieder andere empfahlen ihm ein unscheinbares Pastoraltheologenleben in den USA. Auch Theologie-Studenten könnten ja eine Strafe sein. Doch weil es der bishop of bling bis in amerikanische Satiresendungen geschafft hatte, war die Unscheinbarkeit vorbei, bevor sie beginnen konnte. Sämtliche deutschen Brennpunktpfarreien lehnten eine Aufnahme des Problembischofs ab. In Regensburg fand Franz-Peter Tebartz-van Elst schließlich Zuflucht und Zuspruch.

Doch auch hochrangige Kleriker haben ein Recht, glücklich zu sein, lautet das Credo des katholischen Coachings. Franz-Peter Tebartz-van Elst wird, bisher unbestätigten Gerüchten zufolge, eine Aufgabe im päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung übernehmen. Limburg, Regensburg, Vatikan: In der freien Wirtschaft nennt man so etwas "nach oben fallen", in der Kirche ist diese Bewegung als "Umkehr" geläufig. Franz-Peter Tebartz-van Elst darf oben noch einmal ganz von vorn anfangen. Vom Schreibtisch aus wird er neue Christinnen und Christen von der Freude des Evangeliums überzeugen. Wenn er bis Jahresende 2015 mehr Katholiken hinzugewonnen hat, als seinetwegen aus der Kirche ausgetreten sind, darf er eine Frühmesse im Petersdom zelebrieren.

Compassion heißt Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit heißt: Wer auf dem Boden liegt, dem wird geholfen. Bedingungslos. Das gilt aber nur für Männer, die nach Rom unterwegs sind.