Ein Maler, der aus seiner Zeit gefallen war. Der Tintoretto und Veronese, aber auch die altdeutschen Meister als seine "Zeitgenossen" empfand. Werner Tübke (1929 bis 2004) war eine Orchidee in der DDR, und trotzdem stieg er nach anfänglichen Repressalien zu einem Lieblingskünstler des Spießerregimes auf. Um 1970 begannen auch Kunstfreunde im Westen zu staunen, mit welcher Virtuosität und Exzentrik sich hier einer durch die Kunstgeschichte malte. Im Jahr 1973 vollendete Tübke für die Leipziger Universität das 14 Meter breite Programmbild Arbeiterklasse und Intelligenz: eine Figurenbühne voller barocker Sinnlichkeit. So lebensnah und auch erotisch wie sonst nie malte Tübke in dieser Zeit.

Die Galerie Schwind (Leipzig/Frankfurt a. M./Dresden) bietet eine Aquarellstudie für das Großbild an. Lange ließe sich über das hintergründige, dezent spöttische Lächeln der jungen Frau fabulieren – sie ist fast eine Art Leipziger Mona Lisa. Der Preis von 22.000 Euro für dieses herrliche und rare Blatt ist nicht zu hoch.

Der Autor ist stellv. Chefredakteur von "Weltkunst" und "Kunst und Auktionen".