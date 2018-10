Offiziell herrscht kein Krieg im Osten der Ukraine. Aber allein in den vergangenen zwei Wochen starben dort nahezu 300 Menschen in einem Konflikt, der in den vergangenen zehn Monaten bereits mehr als 5.000 das Leben kostete. Sie wurden getötet durch russische und ukrainische Waffen. Am vergangenen Samstag trafen Raketensalven in der Hafenstadt Mariupol eine Schule, einen Marktplatz, Läden und Wohnhäuser. 30 Zivilisten starben, 102 wurden verletzt, viele davon schwer. Die europäischen Regierungen verurteilten den Angriff. Es gebe "Beweise für fortgesetzte und wachsende Unterstützung der Separatisten durch Russland", stellten die Staatschefs fest und drohten weitere Sanktionen an, sollte das "Minsker Abkommen" nicht endlich umgesetzt werden. Fragt sich nur: Warum sollte das auf einmal geschehen?

Denn dieses Friedensabkommen zwischen Russland, der Ukraine und den Luhansker und Donezker Volksrepubliken – im September abgeschlossen – ist längst wertlos. Es gibt Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern, wie am vergangenen Mittwoch in Berlin, aber sie führen zu nichts. Es gibt Versuche der Europäer, zuletzt von Angela Merkel in Davos, Russland mit Anreizen wie einer gemeinsamen Freihandelszone zu locken, die von Wladiwostok bis nach Lissabon reichen könnte. Sie verführen zu nichts.

Selbst ein fragiler Frieden könnte der ukrainischen Gesellschaft Ruhe bringen

Russland wird diesen Krieg, den es leugnet, weiter führen, weil Ruhe im Donbass nicht in Wladimir Putins Interesse ist. Selbst ein fragiler Frieden könnte Anlass dafür sein, dass sich die Kiewer Macht konsolidieren, die ukrainische Gesellschaft zur Ruhe kommen und sich endlich ihrem gigantischen Reformstau stellen könnte. Dann könnte, was mit dem Maidan-Aufstand begann, doch noch zu einer Erzählung von Erfolg und Demokratisierung werden. Aus russischer Perspektive wäre das ein Desaster: noch ein Land, das der eigenen Einflusssphäre verloren ginge.

Deshalb wird der unerklärte Krieg in der Ostukraine weitergehen. Er wird mal von geringerer, mal von größerer Intensität sein, und wie schlimm die Eskalation wird, hängt auch vom Vorgehen der Ukrainer ab. Aber er wird andauern, solange die politischen und ökonomischen Kosten für die russische Beteiligung nicht steigen. Nichts spricht derzeit für Beruhigung. Der Ministerpräsident der selbst ernannten Donezker Volksrepublik, Alexander Sachartschenko, kündigt sogar an, weitere Fronten eröffnen zu wollen: Man habe die Mittel dazu.

Es ist nicht viel, was die Europäer tun können. Aber sie könnten erstens die Kosten für jede weitere Aufrüstung, für jeden weiteren Angriff und Landgewinn im Osten der Ukraine durch weitere Sanktionen gegen die Separatisten und gegen Russland erhöhen. Zweitens müssen sie sich auf einen langen Konflikt vorbereiten, der zäh und unverdrossen durch Drohen und Verhandeln geführt wird. Und drittens braucht die am Rand des Bankrotts stehende Ukraine viel Geld, das man ihr genau wie Griechenland nur im Gegenzug für Reformen geben darf: Institutionen müssen aufgebaut, die Polizei muss reformiert, die Korruption bekämpft und der verheerende Einfluss der Oligarchen eingehegt werden. Krieg darf keine Ausrede sein, diese Reformen liegen zu lassen.

Die Lage in der Ukraine mag unübersichtlich sein, undurchschaubar ist sie nicht: Wiederholt sind russische Soldaten auf ukrainischem Boden festgenommen und Waffen aus Russland gesichtet worden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), bei der Russland Mitglied ist, beobachtet schon lange Konvois mit schwerer Artillerie auf der Fahrt in die Separatistengebieten, wenn auch ohne Insignien. Die Separatisten verfügen mittlerweile über eine Ausrüstung, die der einer professionellen Armee in nichts nachsteht. Der Donezker Ministerpräsident Sachartschenko ließ sich erst für die Offensive auf Mariupol bejubeln, sprach gar davon, dass man mit dem Angriff auf die Hafenstadt allen Toten seiner Republik "ein Denkmal" gesetzt habe, um schließlich zu dementieren, als weltweite Empörung sich über die Tat ergoss. Die Raketen auf Mariupol, das sagen sowohl Human Rights Watch als auch die OSZE nach Analyse der Einschläge, wurden aus dem Gebiet der Separatisten abgeschossen.

Klar auszusprechen, wer hier mit welchen Mitteln das Land destabilisiert, darf aber nicht dafür blind machen, dass dieser Krieg auch die ukrainische Gesellschaft radikalisiert. Es gibt viel Patriotismus und ein neues Zusammenhaltsgefühl, aber zunehmend auch Verrohung. Freiwillige kommen von der Front im Osten traumatisiert und wütend zurück. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko setzt zwar weiter auf Verhandlungen, aber die Hardliner, die den Donbass auf keinen Fall hergeben wollen, werden lauter. Da gibt es Leute wie den rechtsextremen Anführer des Bataillons Asow, der eigenmächtig seine Landsleute zur Gegenwehr ruft. Der Krieg frisst sich auch in den vormals friedlichen Teil des Landes vor. 2.170 Angriffe auf die öffentliche Sicherheit hat das ukrainische Innenministerium in nur sechs Monaten dokumentiert. Dazu gehören Bombendrohungen am Kiewer Hauptbahnhof genauso wie Anschläge auf Politiker oder Demonstranten.

Das ist das Dilemma der Ukraine: Je schlimmer die Situation im Osten wird, je größer die Verluste, desto lauter werden die Unversöhnlichen und Einheizer. Ohne entschiedene Hilfe aus Europa wird es für die Ukraine aus diesem Dilemma kein Entkommen geben. Das wäre Putins eigentlicher Sieg, den man noch verhindern kann.

