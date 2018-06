Im Frühling 2012 folgte der Schweizer Schriftsteller und Filmemacher Matthias Zschokke der Einladung einer Kulturstiftung nach Venedig. Die folgenden sechs Monate verbrachte er mit seiner Lebensgefährtin in der barock ausgestatteten Etagenwohnung eines Palazzo, vor deren Fenster "drei Kanäle zusammenfließen". In dieser Zeit ist auch sein neues Buch Die strengen Frauen von Rosa Salva entstanden. Vom Licht dieser Kanäle und der Üppigkeit der Fassaden angezogen, beginnt Zschokke die Umgebung zu erkunden. Mehrmals am Tag erstattet er Freunden und Bekannten in ausführlichen E-Mails Bericht: "Man tritt vor die Tür und beginnt zu taumeln. Auf jedem Schritt begegnet einem überquellende, verwesende, begeisternde Pracht." In seinen Briefen beklagt Zschokke zwar das teure Essen, die heiße Wohnung, die penetranten Mücken. Und wann soll man bei der ganzen Fülle überhaupt zum Dichten kommen? Auf seinen Streifzügen aber nähert er sich Venedig als liebevoller Entdecker. Kein Winkel, keine Schrunde bleibt seiner Aufmerksamkeit verborgen. Und Zschokke berauscht sich an dem, was er findet: "Jedenfalls stand oben auf der langen roten Backsteinmauer (die untenrum standesgemäß ins Grünliche, Salpetrige überging) ganz allein, vollkommen asymmetrisch, eine vom Salzwasser angenagte steinerne Putte, so unglaublich frei, überraschend, wie ein Reh im Wald, das kurz auftauchte, völlig unsinnig, wunderschön, ganz allein oben auf einer Mauer mit Blick über den weiten Kanal." Tipps aus Reiseführern benötigt man nach diesem Buch nicht mehr. Denn ein einziger solcher Blick "reicht einem für die nächste Viertelstunde an Schönheit. Da ist kein Platz mehr für einen Tizian."