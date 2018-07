Über die Segnungen des Rechtsstaates kann man sich einiges denken – aber zum Rechtsstaat gehört wie das Amen im Gebet die Suprematie des Verfassungsgerichts über das Parlament. Nun hat die Frage, ob eine derartige Oberhoheit von einigen schwach legitimierten Juristen über die Volksvertreter mit dem Demokratieprinzip noch vereinbar ist, seit der Erfindung der Verfassungsgerichtsbarkeit Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem reichlichen Ausstoß von Tinte geführt. Trotzdem gibt es kein klares Ergebnis dieser Diskussion, die Standpunkte sind disparat, sie sind von vielfältigen Motiven getragen, und sie erhalten ihren Elan oft aus vordergründig tagespolitischen Absichten. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist ein Kind der Skepsis – die Demokratie bindet sich selbst, und wie weit diese Bindung gehen darf, ist unklar.

Der normale Gang der Dinge ist bekannt: Ein Gesetz wird verabschiedet, jemand erhebt Beschwerde, der Verfassungsgerichtshof (VfGH) prüft. Was im Alltag demokratisch-parlamentarischer Routine vergleichsweise unauffällig abläuft, das gewinnt im Hinblick auf aktuelle Problemstellungen von besonderer politischer und gesellschaftlicher Tragweite mitunter öffentliche Aufmerksamkeit. Und in jüngster Zeit fühlen sich die obersten Richter in einer aktiv gestaltenden Rolle immer wohler.

Einige Beispiele aus jüngster Zeit: Wenn der VfGH die Vorratsdatenspeicherung als verfassungswidrig aufhebt, wenn er die Benachteiligung homosexueller Adoptionswilliger beseitigt und ausspricht, dass Samenspenden auch für lesbische Frauen in Lebensgemeinschaften möglich sein muss, wenn er die Zusammenlegung von Bezirksgerichten in Oberösterreich verbietet, wenn er die Berufsfotografen aus dem Korsett eines "reglementierten Gewerbes" befreit oder wenn er die einschlägigen Bestimmungen in der Strafprozessordnung wegen mangelnden Datenschutzes aufhebt und ausspricht, dass DNA-Ermittlungen verfassungswidrig seien – dann erteilt der VfGH in all diesen Fällen dem Gesetzgeber und den Behörden Nachhilfe und trifft als "negativer Gesetzgeber" oftmals weitreichende Entscheidungen.

Aber auch dort, wo er gesetzgeberische und behördliche Entscheidungen bestätigt, macht der VfGH "große" Politik: Der EU-Fiskalpakt sei verfassungsrechtlich genauso wenig bedenklich wie der ESM-Vertrag, die Gemeindezusammenlegung in der Steiermark sei kein Problem, die Maßnahmen im ÖBB-Pensionsrecht gingen in Ordnung, die Volksbefragung zum Bundesheer sei verfassungskonform, die Absetzbarkeit des Kirchenbeitrages sei nicht verfassungswidrig, Fußfesseln für Sexualstraftäter seien unproblematisch, und es bestehe kein verfassungsrechtliches Forenverbot für den ORF auf Facebook und so weiter.

Letztlich entscheiden Verfassungsrichter darüber, was das Parlament darf – und was es nicht darf. Jeder Akt der Gesetzgebung ist vom Höchstgericht darauf zu prüfen, ob er am Maßstab der Verfassung Bestand haben darf. Der auf der Hand liegende Witz der Sache: Was die Verfassung ist und was sie gebietet, wird von den Richtern entschieden und nicht vom Gesetzgeber.

Viele Gründe sprechen dafür, dass Österreich derzeit eine neue Etappe in der Entwicklung des Verhältnisses von Politik und VfGH erlebt. Zwischen 1945 und Ende der siebziger Jahre war dieses Verhältnis (von einigen Ausnahmen abgesehen) weitgehend "konsensual". Der VfGH übte sich in bescheidener Zurückhaltung und ließ sie Politik gewähren. Seit dem Beginn der achtziger Jahre wird der VfGH zunehmend aktiv – und wenn Gerhart Holzinger, sein derzeitiger Präsident, in letzter Zeit mehrmals an die Öffentlichkeit ging, um in bedächtiger Weise die Politik an die verfassungsrechtlichen Schranken ihres Tuns zu erinnern, dann verdichtet sich der Eindruck, dass hier eine Institution an politischer Bedeutsamkeit gewinnt.

Es scheint, als lagere die Regierung Entscheidungen an den VfGH aus

Dieser Zugewinn an politischem Gewicht hat mehrere Gründe. Konnte noch vor wenigen Jahren eine als verfassungswidrig aufgehobene Norm rasch in den Rang einer Verfassungsnorm gehoben werden (womit das Prüfungsrecht des VfGH ein Ende fand), so besteht diese einfache Möglichkeit aufgrund geänderter politischer Verhältnisse heute nicht mehr: SPÖ und ÖVP haben die Verfassungsmehrheit verloren. Was früher sozialpartnerschaftlich koordiniert und als Verfassungsrecht geadelt wurde, müsste heute mühsam und politisch teuer mit den Oppositionsparteien ausgehandelt werden.

Notabene: In vielen Fällen politischer Willensbildung zeigt sich die Koalition von SPÖ und ÖVP heute als derart unorientiert und deshalb entscheidungsschwach, dass der Verdacht begründet erscheint, die Politik sehe der Entscheidungsfindung durch den VfGH durchaus mit Wohlwollen entgegen. Denn auf diese Art lassen sich politische Entscheidungen vermeiden, die Entscheidungsfindung wird externalisiert – und anscheinend findet unsere politische Personage es allemal ehrenvoller, vom VfGH verurteilt zu werden, als die jeweils eigene politische Klientel durch einen ansonsten notwendigen koalitionären Kompromiss gegen sich aufzubringen.