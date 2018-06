Wer auf dem Gipfel des Erfolgs ist, dem winken nicht nur Ruhm und Geld, sondern, wie wir wissen, auch Verführung, Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch. Promis müssen sich dann zwischen Absturz und Entzug entscheiden, und in Großbritannien geht, wer Letzteres will, in die Priory, die feinste private Reha-Gruppe. Eric Clapton und Kate Moss haben sich dort erfolgreich behandeln lassen, Robbie Williams und Amy Winehouse haben es wenigstens versucht.

Nun hat das Gesundheitshaus eine neue Klientel entdeckt: die gefallenen Heroen der Finanzwelt. Immer mehr Banker klagen über Burn-out oder einfach den Stress im Job, und so hat Priory jüngst auch eine Zweigstelle in der City of London eröffnet. "Immer mehr Unternehmen investieren in das emotionale und psychische Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter", erklärt Tony Urwin, der leitende Arbeitspsychologe der Priory. Angstzustände, Stress, Schlafstörungen und Drogenmissbrauch seien bei den Mitarbeitern der großen Finanzhäuser seit der Finanzkrise immer häufiger aufgetreten. Zu den bekannten Fällen zählt António Horta Osório, der Chef der Lloyds Banking Group, der sich vor einiger Zeit in der Priory wegen Schlafstörungen behandeln ließ. Oder Hector Sants, der seinen Top-Posten bei Barclays wegen Erschöpfung aufgab. Das britische Statistikamt schätzt, dass bei Londoner Unternehmen jedes Jahr 3,5 Millionen Fehltage auf das Konto psychischer Erkrankungen gehen.

"Die Finanzdienstleister haben aus ihren Fehlern gelernt", sagt Emma Mamo, Vorsitzende von MIND, einer Lobbygruppe für Seelenkranke. Goldman Sachs will mit einer Initiative das Stigma seelischer Erkrankungen in der Finanzwelt bekämpfen. Die Bank of England stellte zwei Psychologen ein. Ein Banker von UBS hat für solche Maßnahmen aber nur zynische Worte übrig: "Klar haben die was gelernt – nämlich dass es billiger ist, uns von vornherein zu behandeln, als darauf zu warten, bis wir zusammenbrechen. Kapitalismus, der sich kümmert? Schön wär’s!"