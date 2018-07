Schmatz! Mit dem dicken "Müntschi" empfing EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am vergangenen Montag seinen Gast aus der Schweiz. Doch politische Streicheleinheiten konnte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga nicht erwarten. Küsschen statt Traktanden, mehr liegt zwischen Bern und Brüssel derzeit einfach nicht drin.

So war Sommarugas Reisegepäck am vergangenen Montag auch geradezu lächerlich leicht: Weder konnte die Justizministerin den Europäern einen konkreten Vorschlag der Schweizer Regierung zur Umsetzung der Initiative gegen "Masseneinwanderung" präsentieren, noch hatte sie vom Bundesrat ein Mandat für Verhandlungen mit Juncker und Co. über ebenjenen Volksentscheid. Ergebnis: Nach einem kurzen Nachmittag und einigen Hinterzimmergesprächen verkündeten Sommaruga und Juncker, dass die Positionen der Schweiz und der EU "sehr weit" auseinanderlägen. Man einigte sich darauf, dass man sich nicht einig sei – und will jetzt erst einmal "intensive Konsultationen" starten. Für ein diplomatisches Treffen auf höchster Ebene sind das überdeutliche Worte. Juncker und Sommaruga hätten auch gleich sagen können, dass sich die EU und die Schweiz nicht finden werden.

Einige Beobachter erhofften sich vom Besuch in Brüssel, dass er zumindest wieder etwas Bewegung in die Beziehung zur EU bringen könnte. Doch nichts geschah. Alles beim Alten. Alles in der Schwebe.

Für die Schweizer Stimmbevölkerung scheint dies aber kein Grund, beunruhigt zu sein. Im Land regiert die Zuversicht. Das zeigt eine Umfrage, welche die SonntagsZeitung am Tag vor Sommarugas Brüssel-Reisli veröffentlichte. Deren Ergebnisse klingen wie ein eidgenössisches Europa-Wunschkonzert: Eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler bevorzugt den Erhalt der bilateralen Verträge gegenüber einer buchstabengetreuen Umsetzung der SVP-Initiative. Gleichzeitig wollen 79 Prozent der Befragten ein Instrument, um die Zuwanderung zu steuern. Diese widersprüchliche Haltung verwundert nicht: In ihr widerspiegelt sich die Position der Landesregierung. Sie trompetet in der EU-Frage seit über einem Jahr eine Kakofonie. Noch am 9. Februar 2014 kündigte der Bundesrat an, er wolle die Initiative der SVP Wort für Wort umsetzen. Gleichzeitig arbeitete die Regierung daran, mit der EU ins Gespräch zu kommen, um die Personenfreizügigkeit zu retten. Als im Juli aus Brüssel der offizielle Brief eintraf, wonach Nachverhandlungen zur Personenfreizügigkeit ausgeschlossen seien, sagte Außenminister Didier Burkhalter: "Die EU will aber nicht nicht diskutieren, und sie will auch in anderen Dossiers verhandeln." Übersetzt heißt das: Das Nein aus Brüssel interpretiert der Bundesrat als ein Ja. Doch bereits im September ruderte Burkhalters Kollegin Sommaruga zurück und sagte: Die Vorlage würde "strikt" umgesetzt.

Auch bei den Verhandlungen zum sogenannten "institutionellen Rahmenabkommen", das einen Mechanismus zur Streitschlichtung und die automatische Übernahme von EU Recht durch die Schweiz vorsieht, verwirrt der Bundesrat die Bevölkerung eher, als dass er sie aufklärt: Außenminister Burkhalter sprach bislang immer davon, dass die Schweiz zur Streitschlichtung den Europäischen Gerichtshof hinzuziehen wolle. Doch vergangene Woche wurde bekannt, dass Energieministerin Doris Leuthard ihrem Brüsseler Kollegen offenbar den Efta-Gerichtshof als Streitschlichter vorschlug.

Der Bundesrat – er weiß anscheinend selbst nicht, was er will. Wie will die Schweiz so in Brüssel verhandeln?

Aber ohne eine Einigung bei Personenfreizügigkeit und Rahmenabkommen fehlt den Verträgen mit der EU die Grundlage. Deswegen muss sich die Schweiz jetzt innenpolitisch zusammenraufen. Spätestens 2016 braucht es eine Volksabstimmung zur Gretchenfrage: Wie viel Integration in die EU wollen wir? Denn in zwei Jahren muss die Initiative gegen Masseneinwanderung ohnehin umgesetzt sein.

Nur: In diesem Herbst sind Wahlen. Und an den Verträgen mit der EU will sich keine Partei die Finger verbrennen – außer der SVP. Die Wahlkämpfer, ob Bürgerliche, Mitteparteien oder Linke, vertrauen am europapolitischen Scheideweg auf das Prinzip Hoffnung: Unsere Diplomaten werden es schon richten.

Dabei wäre nach dem Frankenschock ein bisschen Planungssicherheit umso wichtiger. Gerade für die Wirtschaft. Die Zukunft der Exportindustrie und der Zugang zum EU-Binnenmarkt, die Rekrutierung von Fachkräften und der Erhalt des Forschungsplatzes, die Energiewende und die Chancen des Finanzplatzes: Alles hängt vom Ausgleich mit Brüssel ab.

Eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH zeigte, wie verunsichert die Unternehmen sind. Die Forscher fragten sie, ob sie aufgrund der Diskussionen über die Umsetzung der SVP-Initiative ihr Verhalten geändert hätten? 15 Prozent sagten Ja. Konkret: Sie verlagerten ihre Investitionen ins Ausland.

Immerhin: Am Rande eines Besuchs in Singapur meldete sich Eveline Widmer-Schlumpf zu Wort. Die Schweiz müsse das gespannte Verhältnis zur EU bald mittels einer Abstimmung klären, sagte die Finanzministerin. Und machte deutlich, dass aus ihrer Sicht die Zuwanderungsinitiative nicht mit der Personenfreizügigkeit und den bilateralen Verträgen vereinbar sei. Widmer-Schlumpf erklärte sogleich, dass dies ihre persönliche Meinung und nicht die Haltung des Gesamtbundesrates sei.

Schade eigentlich. Mit solcher Klarheit wäre in Brüssel sicher mehr zu holen als nur ein feuchter Schmatz.