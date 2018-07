Leimgeruch liegt in der Luft. Die Tür zur ehemaligen Schreinerei geht auf, zwei reife Buben strahlen. Hat man das Schild falsch verstanden, das falsche Lokal aufgesucht? Ist das der Eingang zur Heilsarmee, dem Hauptquartier guter Menschen in einem unguten Zürcher Innenhof? Auch Christof Hindermann, 41, und Reto Welz, 31, sind gute Menschen. Und auch sie verkaufen Seelenbalsam. Doch bloß gegen Geld. Ihre Klienten haben es: das Vorzeigeunternehmen Geberit, die Credit Suisse, die Import-Parfümerie, die Staatskellerei Zürich oder aktuell die Universität Zürich, Unterabteilung Großtierklinik.

Für sie lösen Hindermann, Welz und ihr Team Probleme, wie es gute Menschen tun, die keine Suppen kochen: Sie erfinden Räume oder richten sie ein, für große und für kleine Tiere, sie entwerfen Räume von der Decke bis zum Fußboden oder nur ein Einzelobjekt. Das Bureau Hindermann ist ein preisgekrönter Spezialist im Bereich Innenarchitektur, Produkt- und Innendesign. Zu Recht, sagen die Schweizer Designkoryphäen Trix und Robert Haussmann, die seit den späten 1960er Jahren die hiesige Gestalterszene prägten (siehe Interview). Bei Hindermann und Konsorten feiert die Patina Urstände, gilt die Analogzeit, die Echtzeit, man entwirft räumliche Projekte im Zweidimensionalen, man ist Handwerker und nimmt die Dinge noch in die Hand.

Wie ging das noch mit den Leuchten, die man für die eigene Ideenwerkstatt entworfen hat? Es sind Lampen, welche die Räume des Teams an der Luisenstraße wie eine echte Luise dominieren, wie eine Domina. Ein Plastikpapierkorb, vermählt mit einer Plastikvase, das Ganze mit Strapsen aufgehübscht – fertig ist "pro_stitut". Die Pendelleuchte als "Hommage an die Geschichte des Rotlichtquartiers und an so manche durchgearbeitete Nacht". Frivol ist das, aber vor allem ist es entlastend selbstironisch und untypisch in der Zunft der coolen Visionäre zwischen No-Go und Must-have. Das Postulat der Trendsetter, natürlich in der Sprache ihres Stammes – "Trace the trends. Shape the future!" – kontert Christof Hindermann schulterzuckend: "Man soll die Arbeit ernst nehmen, nicht so sehr sich selbst."

Was tatsächlich gut ist, entscheidet sich in der Bricolage, nicht am Bildschirm

Objekte aus der Luisenstraße arbeiten oft mit einem Ortsbezug, sind idealerweise Readymades mit ironischer Brechung – vor allem aber erzählen sie Geschichten. Es sind Geschichten in mehreren Schichten, und jede einzelne Schicht wird im Bureau Hindermann hergestellt, gebastelt, geklebt, gesägt, geleimt wie in alten Zeiten. Es wird spintisiert und improvisiert, nur viele Ideen sind gute Ideen. Wie gut sie tatsächlich sind, entscheidet sich auf Papier, Karton, in der Bricolage.

In diesem Bureau ist das Klappern der Papierschere lauter als das, was andernorts zum guten Geschäftston gehört: das Summen der Computerventilatoren, die ihre High-End-Renderings berechnen. Diese ungeheuerlichen neuen Bilder, die wirklicher als die Wirklichkeit sind, Bilder, die Interieurs perfekter als jede Realität zeigen. Leder zum Beispiel, das auf dem Bildschirm so ledrig scheint, dass man das Rind atmen hört. Bei Hindermann und Welz aber gilt: vier Fäuste für einen Entwurf, Entwerfen als Königsdisziplin. Dafür ist das Büro bekannt, und dafür wird es immer wieder ausgezeichnet. "Diplomatisch, demokratisch und subversiv im Detail", bezeichnet der befreundete Innendesigner Jürg Boner seine Gestalter-Kollegen. Hindermann und Boner haben zusammen Ende der 1990er Jahre die damalige Höhere Schule für Gestaltung in Basel besucht. Die Fachrichtung nannte sich FFI (Fachklasse Innenausbau, Bau- und Produktgestaltung) und beschrieb bereits, dass man im Blick aufs große Ganze auch das Kleine im Auge hat.

Die Schweiz ist gebaut, der Architekt hat seine Schuldigkeit getan. Nun ist der Innenarchitekt an der Reihe, der Gestalter im Spannungsfeld von verdichtetem Bauen und Schöner Wohnen.

Um das Behalten und Bewahren geht es in der Biografie und der Karriere von Hindermann und Welz. Um die Bewahrung von Kindheitserinnerungen. Um den Rückgriff auf kindliche Neugierde, wenn es um Entwürfe geht, auch das. Hindermann wuchs sozusagen in der Polsterei seines Vaters in Zürich auf; Welz in der väterlichen Schreinerei in Trogen. Dort konnte man sich ausprobieren, austoben und schon früh Dinge nach eigenen Entwürfen herstellen. In der Holzwerkstatt entstand Welz’ erste eigene Wohnung, der Weg zum Möbelschreiner lag auf der Hand. Welches Holzprodukt schwebt ihm heute vor? "Ein schönes Bett." Schlicht und poetisch müsste es sein und so, dass er es für sich selbst nutzen wollte. Bei seinem Idealbett müsste sich die Architektur des Möbels zurückhalten, denn schließlich liege die Essenz eines Bettes – im Duft frischer Kissen.