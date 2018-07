Eine neue Front tut sich auf in der Weltwirtschaft. Die Spekulanten in Frankfurt, New York und Singapur wetten bereits auf Gewinner und Verlierer. "Das Motto ist jetzt: Denke das Undenkbare", sagt ein Banker, der den Devisenhandel eines global tätigen Instituts leitet.

Seit der Euro vor zwei Wochen innerhalb von Stunden 20 Prozent an Wert verlor gegenüber dem Schweizer Franken, drohen die Kurse selbst stabiler Währungen außer Rand und Band zu geraten. In den Handelsräumen an der Wall Street gibt es derzeit kaum ein wichtigeres Thema. Ein Vorstandsmitglied der Investmentbank Goldman Sachs sagte vor zwei Wochen beim Weltwirtschaftsforum in Davos sogar: "Wir befinden uns in Währungskriegen."

Der jüngste Angriff kam von der Europäischen Zentralbank, die bis Herbst nächsten Jahres 1,1 Billionen Euro zusätzlich in Umlauf bringen will.

Das viele frisch gedruckte Geld reduziert den Wert des Euro im Vergleich zu anderen Währungen. So nutzt es den Unternehmen im Euro-Raum und schadet den Konkurrenten außerhalb.

BMW zum Beispiel kann durch den relativ billigen Euro Autos in den USA günstiger anbieten als zuvor und so mehr davon exportieren. Die Amerikaner müssen heute nur noch 45.000 Dollar für ein Fahrzeug ausgeben, das in Deutschland 40.000 Euro kostet. Anfang Januar waren es noch mehr als 48.000 Dollar. Für US-Konkurrenten ist das ärgerlich, zumal ihre eigenen Autos durch den neuen Wechselkurs in Europa teurer werden.

Offiziell schöpft die Europäische Zentralbank das viele Geld nicht, um die Exportwirtschaft zu unterstützen. Offiziell geht es ihrem Chef Mario Draghi lediglich darum, dass die Banken mehr Geld an Unternehmen verleihen, damit die mehr investieren und produzieren und so die Wirtschaft schneller wächst. In Wahrheit ist es ihm aber wohl nicht unrecht, nebenbei den Euro zu schwächen, zum Wohl der europäischen Industrie, für mehr Exporte. "Abwertung ist jetzt Europas Wachstumspolitik", lästerte das Wall Street Journal.

Mario Draghi wäre nicht der einzige Zentralbankchef mit dieser Idee. Er steigt, so sehen das zahlreiche Devisenhändler, gerade in einen Wettlauf der Währungen ein, einen Wettlauf in die Abwertung.

Zunächst trifft es nur kleine Länder wie die Schweiz

Eine gute Idee wäre das nicht. Nach solchen Wettläufen gibt es viele Verlierer. Was einer sich an Vorteilen verschafft, muss ein anderer abgeben. Mehr in Amerika abgesetzte deutsche Autos bedeuten weniger Absatz für die amerikanischen Konkurrenten. So einfach ist das. Als Nächstes erwarten Devisenhändler, dass der in der Kunst des Gelddruckens begabte japanische Notenbankchef auf Draghi reagiert und den Yen noch weiter verbilligt, als er es seit 2012 ohnehin schon getan hat.

Die Frage ist: Wer gewinnt, und wer verliert?

Zunächst trifft es die Kleinen. Das zeigt ein Blick in die Schweiz. Draghis billiger Euro kostet das Land Exporte in die Euro-Zone. Außerdem kommen weniger Touristen aus dem Ausland, weil sie sich Hotels und Skilifte nicht mehr leisten können.

Die Zentralbanker anderer eher kleiner Volkswirtschaften haben nun die Sorge, dass es ihnen beim Wettlauf der Währungen ergehen könnte wie den Schweizer Kollegen. Seit Wochen schicken sie Meldungen in die Welt, die ob ihrer Häufung alarmieren und die gleiche Botschaft senden: Macht euch keine Sorgen, unsere Währung wird nicht teurer!

Ein paar Beispiele aus den vergangenen Wochen:

11. Dezember: Norwegens Notenbank senkt den Leitzins. 7. Januar: Vietnams Notenbank wertet den Dong gegenüber dem Dollar ab. 14. Januar: Indiens Notenbank senkt ihren Leitzins. 19. Januar: Dänemarks Notenbank will gegen die Aufwertung der Krone vorgehen. 21. Januar: Kanadas Notenbank senkt den Leitzins. 27. Januar: Die türkische Notenbank deutet eine Zinssenkung an. 28. Januar: Singapurs Notenbank will die Aufwertung des lokalen Dollar begrenzen. 3. Februar: Australiens Notenbank senkt den Leitzins.

All diese Geldpolitik hat den gleichen Effekt: Die Heimatwährung bleibt im besten Fall günstig im Vergleich zu den Währungen jener Staaten, mit denen sie auf Exportmärkten konkurriert. Nur eine Währung wird derzeit immer teurer: der US-Dollar.

An Amerika geht das nicht spurlos vorbei. US-Konzerne wie Microsoft, Pfizer und Procter & Gamble meldeten schon Rückgänge bei Gewinn und Umsatz, die sie auf den steigenden Dollar-Wert zurückführen. Ihnen macht nicht nur die billigere Import-Konkurrenz zu schaffen. Ihre Auslandstöchter liefern Gewinne auch in Form von Devisen ab, die – in Dollar gerechnet – weniger wert sind.

Die US-Regierung und die US-Zentralbank Fed sehen im Billig-Euro zumindest offiziell kein Problem. Sie haben sich schon lange gewünscht, dass die Europäer endlich Geld drucken, weil sie glauben, dass es der globalen Wirtschaft hilft.

Die Frage ist, ob dieser Langmut anhält. Bei einer Anhörung im Januar diskutierten Kongressmitglieder bereits, wie die USA "Währungsmanipulatoren" begegnen könnten. Die Abgeordneten forderten unter anderem, Klauseln in das Freihandelsabkommen TTIP aufzunehmen, die Wechselkursmanipulationen verhindern.

Viele Staaten haben Schulden in Dollar aufgenommen

Der Streit um so eine Manipulation führte die USA 2010 beinahe in einen Handelskrieg gegen China. Die US-Regierung warf den Asiaten damals vor, sie würden sich mit einem künstlich niedrigen Wechselkurs des Renminbi Exportvorteile verschaffen. Nur durch eine Anhebung des Renminbi-Kurses konnte China Strafzölle verhindern.