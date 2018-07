Franz Voves verfügt über ein feines Gespür für Ungerechtigkeiten. Ganz besonders, wenn sie, wie er es sieht, ihm selbst widerfahren.

Der steirische Landeshauptmann hat eine Integrationsdebatte angestoßen. Doch deren Verlauf gefällt ihm gar nicht. Wer vergangene Woche hinter die weißen Flügeltüren seines Büros in der Grazer Burg trat, traf auf einen Beleidigten. Vier Landesverbände der Sozialistischen Jugend (nicht der steirischen) werfen ihm Fremdenfeindlichkeit vor. Voves sagt, er fühle sich "beschmutzt".

Dabei stellt Voves bloß eine Frage. Eine Frage freilich, die sowohl die österreichische Innenpolitik wie auch die SPÖ ins Mark trifft. Kurz nach dem Attentat auf das Pariser Satiremagazin Charlie Hebdo stellt er in den Raum, "Integrationsunwilligkeit" solle vielleicht geahndet werden.

Bei der Landtagssitzung vor zwei Wochen fordern die steirischen Koalitionäre die Bundesregierung auf, in der Schule die Unterrichtsfächer Ethik und Politische Bildung einzuführen und österreichischen Dschihadisten die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Der steirische Landtag präsentiert sich wieder als kleine Welt, in der die große ihre Probe hält. Die Gemüter erregt aber vor allem, dass Voves eine Kommission einsetzen und so "Tatbestände von Integrationsunwilligkeit" festmachen will.

So kennt man ihn auch außerhalb der Steiermark, als einen Mann nicht nur der Worte, sondern auch der Taten. Dank seiner Koalitionsbilanz genießt Voves den Ruf der Entschlossenheit. Während die Bundesregierung mit ihrer matten Performance die Bürger langweile, so lautet der Tenor der meisten Medien, agiere wenigstens in der Steiermark ein energischer Macher. Doch in diesen Tagen erlebt man einen Macher, der wenig machen kann. Die eigene Partei hat ihm einen dicken Riegel vorgeschoben.

Während Voves sich in Graz noch über die fehlende Begeisterung der Parteifreunde grämt, sieht Michael Häupl, wie in der Wiener SPÖ der Ärger über den Landeshauptmann schwillt. Der Bürgermeister richtet Voves am Freitag via Ö1 aus, er solle gefälligst wie ein Sozialdemokrat sprechen und nicht wie das deutsche Anti-Islam-Bündnis Pegida.

Häupls Geste an die Wiener Funktionäre verfehlt ihre Wirkung nicht. Im Grazer Landhaus rücken SPÖ-Landesräte aus, um Voves zu verteidigen. Der Landeshauptmann schweigt grimmig in der Burg. Etwas scheint ihm zu sagen, er könnte bei einem Fernsehauftritt die Beherrschung verlieren.

Auf sein Gefühl konnte sich Voves bisher verlassen. Seit zehn Jahren regiert er die Steiermark mit Eigensinn und seit 2010 mit einer bundesweit bestaunten Reformkraft. Dabei leiten ihn ein unverbrüchliches Selbstvertrauen und ein politischer Instinkt, der mit einem gelegentlichen Hang zum Pathos einhergeht. Spontane Wut über Parteifreunde kommt genauso vor wie Tränen der Rührung, etwa als er im September, nach einstimmigem Votum der Landespartei, sein Antreten bei der Landtagswahl im Herbst verlautbarte.

Voves liebt große Emotionen, er ist aber alles andere als politisch naiv. Mit seinem Spürsinn für Stimmungslagen verkörpert er in seiner Person die sprichwörtliche steirische Breite. Als Regierungspolitiker gibt er den Sparfuchs, in Parteikreisen den linken Visionär, im Wahlkampf tingelt er mit der Gitarre in der Hand über die Dörfer. Vor einer Woche klampfte er für die US-Botschafterin beim Nachtslalom in Schladming in der Holzhackerhütte Imagine. Musizieren will er im Kampf um Stimmen aber nicht mehr. "Jetzt bin ich 62", sagt Voves, "da kann ich abschätzen, wann es passt." Die Gitarre sei nicht Teil des Konzepts, anders als 2005, vermutlich auch weil damals peinliche Momente noch nicht von allgegenwärtigen Handykameras festgehalten wurden.

Das System Voves lässt sich nicht kopieren, es ist ganz auf seine Person zugeschnitten. Aus diesem Politikstil lässt sich kein Prinzip ableiten. Voves ist zu verstehen als Phänomen, bei dem sich die starke Unterstützung der steirischen Genossen für ihren Frontmann mit einem unvermuteten Kooperationswillen der fast gleich großen Volkspartei unter Hermann Schützenhöfer paart.

Die ÖVP-Kollegen in der Landesregierung scheinen Voves zuweilen näher als die eigene Bundespartei. "Schau", sagt ein hoher ÖVP-Funktionär über den hochemotionalen Landeshauptmann, "er ist halt ein Eishockeyspieler." In seiner ersten Karriere brachte er es zum österreichischen Meister und Nationalspieler.

"Franz Voves ist österreichweit ein Glücksfall für die Sozialdemokratie", lobt der steirische ÖVP-Landesrat Christopher Drexler. Nur scheint die Sozialdemokratie von ihrem Glück nichts wissen zu wollen. Für die Lenker der Bundes-SPÖ ist der Instinktpolitiker Voves keine kalkulierbare Größe. Die steirischen Reformen haben Voves laut einer OGM-Umfrage vom 16. Jänner mit Abstand zum vertrauenswürdigsten SPÖ-Politiker in Österreich gemacht. Wiens Bürgermeister Häupl und Bundeskanzler Werner Faymann, die in derselben Umfrage deutliche Minuswerte verzeichnen, sollen sich wenig mit dem Steirer gefreut haben.

Voves’ Verhältnis zur Wiener SPÖ ist nicht erst seit der chaotischen Integrationsdebatte zu einem Nichtverhältnis geschrumpft. "Ich war auf Bundesebene oft ein Fremder", stellte Voves vor wenigen Monaten fest.