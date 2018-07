Dass Sprösslinge des Adels es sich zur Aufgabe machen, ihr gleichsam natürlich erworbenes Wissen bezüglich Parkett- und Stilsicherheit an die bürgerliche Gesellschaft weiterzugeben, ist eine feine Sache. Niemand macht das vorbildlicher als Alexander von Schönburg. Von seinem tieferen Wesen her ist er eine Mischung aus Erzieher und Diplomat. Intim vertraut mit der Lebenswelt der Hocharistokratie wie mit der des erwerbstätigen Volkes, dem er als Gesellschaftsreporter der Bild-Zeitung selbst angehört, leistet von Schönburg Vermittlungsarbeit zwischen den beiden Lagern und erklärt dem einen, wie und warum das jeweils andere so tickt. Warum Könige im Greisenalter Elefanten jagen. Und emporgearbeitete Mittelständler Weißwein aus Rotweingläsern trinken und nicht wissen, wie man auf Partys ein anregendes Gespräch beginnt.

Ebendarum, um die Kulturtechnik gelingender Konversation, üblicherweise Smalltalk genannt, geht es in Alexander von Schönburgs neuem Buch. Der Leser kommt in den Genuss einer dicken Lektion in Kurzweiligkeit, Eloquenz und leger dargebotener Allgemeinbildung. Genau das soll Smalltalk im Idealfall ja auch sein. Der Autor gibt praktische und geistige Hilfestellung für die Notsituation, die jeder kennt: rumstehen in Gesellschaft und nicht wissen, was reden. Erst recht nicht, mit wem. Dass schweigen besser ist als langweilen, war bekannt. Dass man niemals Witze erzählen soll, ist neu und eigentlich schade. Darüber hinaus unterscheidet von Schönburg "Pauschalthemen", die man draufhaben muss, "Jokerthemen", die Überraschungspotenzial versprechen, und "Chloroformthemen", deren Effekt durch ihre Bezeichnung klar sein dürfte. Diese Kategorien werden an zahlreichen Beispielen erläutert, deren Zuordnung das Originalitätsbestreben des Smalltalks anschaulich macht. So zählen Helmut Schmidt und Quentin Tarantino zu den "Chloroformthemen", Kapitalismus und Luxushotels zu den "Pauschalthemen".

Die Winzigkeit, die an diesem Buch stört, liegt woanders. Alexander von Schönburg verdankt seiner Herkunft nicht nur reiches Stilwissen, sondern auch die adelstypische Unterscheidung zwischen offiziellen und inoffiziellen Regelwerken. Natürlich gebietet es der Anstand, selbst dem ödesten Smalltalker nicht brutal ins Wort zu fallen, sich nicht in den Mittelpunkt zu spielen etc. pp. Aber jeder weiß, dass echte Stimmung erst dann aufkommt, wenn eine echte Stimmungsbombe ohne Rücksicht auf Anstand und Verluste durchperformt und gnadenlos Witze zum Besten gibt. Das weiß auch von Schönburg. Seine Erzieherrolle verlangt ihm jedoch ein gewisses Missverhältnis zwischen Lehre und Realität ab. Das war schon so bei seinem Bestseller über die Freuden des Nichtrauchens aus dem Jahr 2003. Wer es las, konnte erahnen: Hier schreibt ein Mann, für den das Leben noch ein paar schmackhafte Zigarettchen bereithält.