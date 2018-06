Ob Döner, Pommes oder Pizza – am Imbiss werden Speisen, die man mit nach Hause nehmen will, gern in Alufolie verpackt, damit sie länger warm bleiben. Aber diese Folie ist erstens sehr dünn und zweitens aus Metall. Dieses ist bekanntlich ein erstklassiger Wärmeleiter, was man auch daran merkt, dass sich die verpackten Speisen sofort heiß anfühlen. Wie kann eine solche Verpackung den Wärmeverlust bremsen?

Die direkte Wärmeleitung, die bei Aluminium sehr gut funktioniert, ist eben nur eine Art des Temperaturausgleichs. Es gibt noch zwei weitere: die Konvektion und die Wärmestrahlung. Bei der Konvektion wird die Energie über strömende Gase übertragen – jede dichte Verpackung verhindert das. Wärmestrahlung sind infrarote elektromagnetische Wellen, die durch viele Materialien durchgehen. Die Alufolie aber wirkt nicht nur für Licht, sondern auch für diese Infrarotstrahlung wie ein Spiegel. Sie reflektiert also mit den Strahlen die Wärmeenergie zurück ins Innere.

Das ist auch der Grund, warum viele Thermoskannen innen verspiegelt sind. Und die hauchdünnen "Astronautendecken", mit denen man erschöpfte Marathonläufer oder Unfallopfer vor Unterkühlung schützt, sind ebenfalls solche Infrarot-Spiegel. Alufolie hinterm Heizkörper kann Wärmeverlust vorbeugen, umgekehrt verhindert sie in der Tiefkühltasche, dass Wärme von außen eindringt. Aluminium ist also ein dünner, aber effektiver Isolator.

Allerdings ist die Spiegelfolie nicht für alle Lebensmittel geeignet. Mit Säure und Salz reagiert das Metall nämlich sehr freudig, der Aluminiumgehalt im Essen kann auf das Vielfache steigen. Auch wenn schädliche Wirkungen solcher Überdosen nicht bewiesen sind, man muss es ja nicht drauf anlegen. Pommes hält man besser auf andere Weise warm – oder isst sie gleich.

